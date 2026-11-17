أبوظبي في 17 نوفمبر /وام/ أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة "شنايدر إلكتريك" عن تعاونهما إستراتيجيا لتعزيز المرونة السيبرانية في بيئات التقنيات التشغيلية (OT) ضمن البنية التحتية الحيوية والقطاعات الصناعية في دولة الإمارات، إلى جانب خطط لاستكشاف إنشاء مركز تميّز للابتكار في مجال الأمن السيبراني للتقنيات التشغيلية، يخدم المنطقة وما بعدها.

وجاء الإعلان عن التعاون في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز أمن الأنظمة الصناعية ورفع جاهزيتها في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد ترابط بيئات التقنيات التشغيلية وما يصاحبه من مخاطر سيبرانية متنامية.

ويهدف التعاون إلى دعم المؤسسات وتعزيز قدرتها على استشراف التهديدات التي تستهدف الأنظمة السيبرانية الفيزيائية، واكتشافها والاستجابة لها، بما يسهم في رفع مستوى حماية البنية التحتية الحيوية.

وقال الجانبان في بيان صدر اليوم في هذا السياق، إن الجانبين يعتزمان استكشاف إنشاء مركز تميّز للابتكار في مجال الأمن السيبراني للتقنيات التشغيلية في دولة الإمارات، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية يجري تطويرها بصورة مشتركة، يتمثل الأول في إنشاء منصة وطنية للحوار تجمع الجهات الحكومية والجهات التنظيمية القطاعية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والقطاع الصناعي، بهدف توحيد الرؤى بشأن أولويات الأمن السيبراني للتقنيات التشغيلية وتبادل الخبرات حول المخاطر الناشئة، والثاني في بناء القدرات الوطنية من خلال رفع الوعي بالأمن السيبراني للتقنيات التشغيلية لدى طلبة الجامعات ومهندسي المستقبل، وإعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع هذه التقنيات عبر تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، في حين يتعلق المحور الثالث بتعزيز الريادة الفكرية في مجال الأمن السيبراني للتقنيات التشغيلية والناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ومن بينها إعداد دراسة مشتركة حول جاهزية البنية التحتية الحيوية، فيما يظل نطاق المركز وهيكله خاضعين لمزيد من النقاش بين الطرفين.

وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن تأمين البنية التحتية الحيوية يمثل محوراً رئيسياً في الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وفي بناء اقتصاد رقمي آمن قائم على الابتكار، مؤكداً أن التعاون مع شركاء عالميين مثل "شنايدر إلكتريك" يسهم في بناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون عبر المنظومة، والاستعداد للتحديات السيبرانية في بيئة صناعية تتزايد فيها مستويات الترابط.

من جانبها، قالت أميل شادلي، رئيسة منطقة الخليج في "شنايدر إلكتريك"، إن تزايد رقمنة القطاعات الصناعية وترابطها يجعل الأمن السيبراني ركيزة أساسية لضمان استمرارية العمليات ومرونتها، معربة عن اعتزاز الشركة بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لدعم رؤية دولة الإمارات، من خلال توظيف خبراتها العالمية في التقنيات التشغيلية، والإسهام في بناء مستقبل أكثر أمناً ومرونة عبر تطوير الكفاءات والقدرات المحلية.

ويجسد هذا التعاون التزاماً مشتركاً بين مجلس الأمن السيبراني و"شنايدر إلكتريك" بتعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات، ودعم بناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني للتقنيات التشغيلية.