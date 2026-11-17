دبي في 17 نوفمبر/ وام / استعرضت إدارة التفتيش الأمني K9 في شرطة دبي مشروع "الحظائر الذكية"، ضمن مشاركتها في النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية 2026، المقامة حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يوظف المستشعرات والتقنيات الحديثة لمراقبة صحة الكلاب الأمنية وبيئة إيوائها، من خلال تطبيق موحد يتيح متابعة حالتها ومواقعها، ورصد أي تغيرات أو مؤشرات غير طبيعية، بما يعزز كفاءة الرعاية البيطرية وجاهزيتها لأداء مهامها الأمنية.

وقالت ملازم أول طبيب بيطري مريم عبد الله بالجافلة، إن المشروع يعتمد على مجموعة من المستشعرات الذكية المرتبطة بتطبيق واحد، تتيح مراقبة وجود الكلاب داخل الحظائر أو خارجها، وتحديد مدة غيابها، سواء أثناء تنفيذ المهام أو خلال التنقل، إلى جانب متابعة الظروف البيئية والصحية المحيطة بها.

وأوضحت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش القمة، أن المستشعرات تشمل أجهزة لقياس درجات الحرارة والرطوبة داخل الحظائر، بما يساعد على توفير بيئة مناسبة للكلاب، فضلاً عن مستشعرات لمراقبة الحركة، وأخرى مثبتة على الأبواب والنوافذ لرصد حالات الفتح، وإرسال تنبيهات فورية إلى الطبيب البيطري والجهات المعنية.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تطبيق منظومة الحظائر الذكية على الحظائر الـ98 التابعة للإدارة خلال السنوات المقبلة، على أن يمتد لاحقاً إلى بقية فروع الإدارة، ليشمل جميع الكلاب الأمنية التابعة لها.

وأكدت أن المشروع في مرحلته الحالية يركز على رصد المؤشرات غير الطبيعية والتنبيه إليها، سواء كانت مرتبطة بحالة الكلب أو البيئة المحيطة به، فيما لا تزال إمكانية توظيف هذه البيانات في التشخيص البيطري المباشر قيد الدراسة، موضحة أن توفير بيئة صحية ومناسبة للكلاب ينعكس إيجاباً على كفاءتها وقدرتها على أداء مهامها الأمنية.

ويأتي استعراض المشروع بالتزامن مع مرور 50 عاماً على تأسيس إدارة K9 في شرطة دبي عام 1976، والتي شهدت خلال مسيرتها تطوراً في توظيف الكلاب البوليسية لدعم المهام الأمنية، وتعزيز قدرات التفتيش والكشف عن المواد المحظورة، والمساهمة في أعمال البحث والتحري.