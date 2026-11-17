أنطاليا في 17 نوفمبر/ وام/ استقبلت معالي آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة البيئة والتغير المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وذلك في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ (COP31) في أنطاليا، تركيا.

وأطلع معالي الطاير على المشاريع والمبادرات الرائدة لدولة الامارات التي تترجم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في مجال الاستدامة ومواجهة التغير المناخي وجهود الدولة في مجالات البيئة والاقتصاد الأخضر، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، ومشاريع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، التي تنسجم مع "الاتفاق التاريخي" لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، والذي دعا إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات، ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لزيادة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

كما زار معالي الطاير جناح تركيا (الدولة المضيفة)، الذي يعرض مبادرات تركيا في مجال «صفر نفايات» والسياسات المناخية المستقبلية.

وزار معاليه كذلك جناح أستراليا، رئيسة المفاوضات، الذي يستعرض حلولاً تجارية قابلة للتطبيق في مجالات الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، في إطار الدور الريادي الذي تلعبه أستراليا في مفاوضات المؤتمر.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير خلال الجولة أن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 ليست مجرد هدف طموح، بل هي إطار عمل شامل ينبغي ترجمته إلى مشاريع نوعية في الطاقة النظيفة والمتجددة. وشدد على أن «التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لم يعد خياراً، بل مسؤولية وطنية وإنسانية".