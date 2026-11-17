رأس الخيمة في 17 نوفمبر/وام/ تعادل منتخب الإمارات مع نظيره السوري 1-1، اليوم، على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2027، ليتأجل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة.

وتقدم المنتخب السوري في الدقيقة 30 عن طريق قصي السلحاني، قبل أن يدرك منتخب الإمارات التعادل في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء نفذها بنجاح سالم جمال.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة، فاز منتخب بنغلادش على ماكاو الصين 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد سعود بن صقر.

وبهذه النتائج، حافظ منتخب الإمارات على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، متقدماً بفارق الأهداف على سوريا، فيما رفع منتخب بنغلادش رصيده إلى 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لماكاو الصين، بينما بقي رصيد بوتان دون نقاط.

وتشهد الجولة الأخيرة، المقررة يوم الجمعة المقبل، مواجهتين تجمع الأولى منتخب الإمارات مع بنغلادش، والثانية سوريا مع بوتان، لتحديد متصدر المجموعة وبطاقة التأهل إلى النهائيات، التي يتأهل إليها متصدر كل مجموعة من المجموعات السبع في التصفيات.