العين في 17 نوفمبر /وام/ يقدم مهرجان العين للكتاب 2026، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية من 17 إلى 23 نوفمبر 2026 في "العين سكوير"، عبر محور "الثقافة والهوية" برنامجاً ثقافياً نوعياً، يجسد المستهدفات الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وتثقيف الأجيال، وصون الموروث الإنساني.

ويتضمن محور "الثقافة والهوية" جلسات نقاشية تسلّط الضوء على قيم الهوية والثقافة، وتبرز الخصوصية الثقافية والاجتماعية لمدينة العين بوصفها حاضنة للهوية الوطنية، وجسراً يربط عراقة الجذور بالطموحات المستقبلية لدولة الإمارات.

ويتضمن الحدث مجموعة واسعة من الجلسات من بينها جلسة "التهديدات السيبرانية: كيف نحمي عالمنا الرقمي؟" التي تسلّط الضوء على مشهد الأمن العالمي إزاء تصاعد التهديدات السيبرانية؛ حيث يتناول سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أبرز التحديات التي تفرضها المخاطر السيبرانية على أمن الدول والمجتمعات.

وتناقش الجلسة طبيعة التهديدات الرقمية وأساليب توظيف التكنولوجيا في الأنشطة الضارة، إلى جانب إستراتيجيات التصدي لها وتعزيز الجاهزية والوعي المجتمعي، مع إبراز دور دولة الإمارات في تطوير منظومة متكاملة للأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقمي.

وتستعرض جلسة "إنجازات زايد: في أعماق الأرض" الرؤية الاستشرافية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في توظيف الثروة النفطية لتأسيس نهضة تنموية شاملة.

وتتناول الجلسة، التي يتحدث فيها البروفيسور سيف الصيعري، مستشار في مكتب أبوظبي التنفيذي وباحث وكاتب، كيف تحوّل النفط من مورد طبيعي إلى ركيزة لبناء الدولة الحديثة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ أسس التنمية المستدامة، مع إبراز فكر الشيخ زايد في إدارة الموارد وتحويلها إلى إنجازات تنعكس على حياة الإنسان ومستقبل الوطن.

وتأخذ ندوة "تداخل الأجناس الأدبية في الشعر المعاصر" الحضور في رحلة فكرية تستكشف كيف يطوع الشعراء الأشكال، والأساليب الأدبية المتنوعة، لإنتاج تجارب شعرية معاصرة ومبتكرة، تحرك الساكن في المشهد الشعري.

وتثري الجلسة برؤاها النقدية الأستاذة الدكتورة عائشة الشامسي، أكاديمية وناقدة وأستاذ مشارك، والأستاذ الدكتور نزار قبيلات، رئيس قسم الدراسات العليا في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتُختتم الجلسة بتوقيع إصدارات تؤرخ لهذا الإبداع.

وتتحول الكلمات والنغمات إلى مرآة للذاكرة الإنسانية في جلسة "متحف الأصوات"، التي تستضيف الباحث والناقد علي العبدان؛ وتديرها عائشة عيد المزروعي، مدير إدارة الفعاليات ومعارض الكتب بمركز أبوظبي للغة العربية، ليفككا معاً فلسفة تحول الأنغام والأصوات، التي ترافق الأماكن والمناسبات، إلى مصدر للإلهام والكتابة، واستحضار الذكريات والمشاعر التي تختزنها الحواس.

وفي إطار التركيز على الترابط المجتمعي، تستكشف جلسة "الأمومة والأسرة وتحقيق التوازن" رحلة الأمومة وأهمية الدعم الأسري والتحديات المرتبطة بتحقيق التوازن بين الصحة الشخصية والمسؤوليات العائلية والحياة المهنية.

وتسلّط الجلسة التي تتحدث فيها الدكتورة داليا ملعِب، أخصائية أمراض النساء والتوليد في مستشفى كند، الضوء على تجارب الأمومة المتغيرة، ودور الأسرة في تقاسم المسؤوليات، وأهمية توفير بيئة داعمة للأمهات والعائلات في مختلف مراحل الحياة.

ويفرد البرنامج مساحة بالغة الأهمية في جلسة "العين في خريطة السياحة العربية: المكانة والطموح"، احتفاءً بالتتويج المستحق للمدينة باختيارها عاصمة للسياحة العربية للعام 2026 من قِبل جامعة الدول العربية، بعد انتزاعها لقب عاصمة السياحة الخليجية للعام 2025.

وتستعرض الجلسة، التي تديرها شمسة العميمي، عضو مجلس شباب دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتتحدث فيها نورة علي المنصوري، رئيسة قسم إدارة وجهة العين بالدائرة، عن المقومات الطبيعية، والتراثية، والبنية التحتية المتطورة للعين، وكيفية استثمار هذا التتويج الدولي في صناعة تجارب سياحية وثقافية أصيلة، ترسخ حضور المدينة في المشهد السياحي العالمي.

ويعكس محور "الثقافة والهوية" في مهرجان العين للكتاب أن صناعة الوعي، وبناء العقول هما الضمانة الأساسية لاستدامة التنمية، وصون الهوية الوطنية. ومن خلال هذه الرؤية الملهمة، يحول مركز أبوظبي للغة العربية المهرجان من فعاليات عابرة إلى إرث معرفي مستدام، يربط وجدان مجتمع الإمارات بقيمه الأصيلة، ويعزز مكانة اللغة العربية، وروافدها التراثية عنصراً حضارياً رائداً ينير دروب الأجيال القادمة.