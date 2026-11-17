دبي في 17 نوفمبر /وام/ اختتمت مكتبة محمد بن راشد، أعمال الدورة الثالثة من "قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026"، التي عقدت على مدار يومين تحت شعار "هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة"، بمشاركة أكثر من 1500 من القيادات الثقافية والخبراء والمتخصصين، وسط دعوات إلى تعزيز موثوقية المحتوى الرقمي وحماية التراث المعرفي وتوسيع الشراكات الدولية.

وشهدت القمة مشاركة أكثر من 50 متحدثاً ومديراً للجلسات يمثلون أكثر من 50 جهة محلية ودولية، ضمن برنامج تضمن أكثر من 25 جلسة وحواراً متخصصاً، تناولت مستقبل المكتبات والنشر ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير مؤسسات المعرفة وضمان مصداقية المعلومات.

وأكدت مخرجات القمة أهمية تطوير أطر مؤسسية ومهنية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى المعرفي، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والتحقق من المصادر، مع المحافظة على الدور البشري في تقييم المعلومات وحماية الحقوق الفكرية والثقافية.

وأكدت المناقشات ضرورة تسريع رقمنة التراث العربي والإسلامي والمجموعات المعرفية والإصدارات الوطنية، وتطوير أنظمة مستدامة لحفظ المحتوى الرقمي وإتاحته للأجيال المقبلة، إلى جانب تعزيز حضور اللغة العربية وتنوعها الثقافي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتناولت جلسات القمة التحولات التي تشهدها المكتبات ودور النشر والمتاحف والمؤسسات البحثية في ظل التطورات التكنولوجية، واستعرضت تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي، من بينها استخدام نموذج "فالكون" في معالجة اللغة العربية الإماراتية والنصوص والوثائق.

كما ناقش المشاركون مستقبل الترجمة وصناعة المحتوى الثقافي والإبداعي، وتأثير التقنيات الذكية في أدب الأطفال والرسوم المتحركة، والتحديات المرتبطة بحفظ الذاكرة الثقافية وضمان تمثيل الثقافات المختلفة في الأنظمة الرقمية.

وركزت جلسات اليوم الثاني على تطوير حلول عملية لتعزيز الثقة بالخدمات المعرفية، ودمج مبادئ الشفافية والمساءلة في تصميم الأنظمة الذكية، إضافة إلى استكشاف آليات حماية المحتوى الرقمي وضمان استمرارية الوصول إليه.

وشكلت جلسة "بناء منظومة المعرفة في المنطقة" إحدى أبرز محطات القمة، حيث ناقشت أهمية التكامل بين المكتبات والناشرين والجامعات ومراكز البحث والمؤسسات التكنولوجية، وتطوير الكفاءات المهنية وتبادل الخبرات لبناء منظومة معرفية إقليمية أكثر استدامة.

وشهدت القمة كذلك الإعلان عن إطلاق الدورة الحادية عشرة من "جائزة محمد بن راشد للغة العربية"، تحت شعار "العربية تكتب الغد"، بهدف تشجيع المبادرات المبتكرة في خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها في مجالات المعرفة والتكنولوجيا.

وشددت المداولات الختامية على أهمية توسيع الشراكات الدولية، وإطلاق مبادرات مشتركة في مجالات البحث والنشر والترجمة والابتكار، بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات المعرفية على مواكبة التحولات التقنية والمشاركة في صياغة مستقبل المعرفة.

واختُتمت أعمال القمة بتكريم الشركاء والجهات المنظمة واللجان وفرق العمل، تقديراً لجهودهم في إنجاح الدورة الثالثة وتعزيز مكانة دبي منصة دولية للحوار حول مستقبل المعرفة والذكاء الاصطناعي.