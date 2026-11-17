دبي في 17 نوفمبر/ وام / انطلقت اليوم منافسات بطولة كأس الاتحاد للبولو بفوز فريق الحبتور على فريق بن دري بنتيجة 6-5، وفريق غرغار على فريق بنسالي بنتيجة 3-2، في الجولة الافتتاحية التي أقيمت على ملعب نادي دبي للبولو والفروسية.

وتقام البطولة، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات، خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الحالي، بمشاركة 10 فرق.

وتتواصل منافسات البطولة غداً بإقامة مباراة تجمع فريقي "ليجاسي دبي" و"إيكويتي خورشيد" على ملعب نادي دبي للبولو والفروسية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين نادي دبي للبولو والفروسية ونادي غنتوت لسباق الخيل والبولو لاستضافة عدد من مباريات البطولة.