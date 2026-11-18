أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام / نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي حفل جوائز برنامج "مدارس الأبطال الموحدة" لتكريم 280 مدرسة من مختلف أنحاء الدولة، تقديراً لجهودها في تعزيز الدمج في البيئة المدرسية خلال العام الأكاديمي 2025–2026.

وشمل التكريم 258 مدرسة أبطال موحدة ومدرسة موحدة، بحضور نحو 600 شخص، والمهندس شريف عفيف الشامي، رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، وسعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وسعادة محمد خليفة النعيمي، عضو مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، إلى جانب ممثلي المدارس المشاركة. ونالت المدارس المشاركة لقب "مدرسة أبطال موحدة" و "مدرسة موحدة"، تقديراً لجهودها في توفير بيئات تعليمية دامجة تتيح للطلبة من مختلف القدرات فرص المشاركة والقيادة والعمل الجماعي.

ويقدم برنامج "مدارس الأبطال الموحدة"، وهو أحد البرامج العالمية للأولمبياد الخاص الدولي، مجموعة متنوعة من الأنشطة والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الدمج في البيئة المدرسية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي: الرياضات الموحدة، والقيادة الشبابية الدامجة، والمشاركة الكاملة للمجتمع المدرسي.

وشهد البرنامج توسعاً ملحوظاً في دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية، إذ يواصل دعم المدارس في تطبيق الأنشطة الرياضية والقيادية الدامجة، وتوفير الموارد والبرامج التدريبية التي تساعد المعلمين على تطوير مهاراتهم في التعامل مع الطلبة من مختلف القدرات.

ويحظى البرنامج بدعم وزارة التربية والتعليم، بما يعزز التعاون بين المؤسسات التعليمية والشركاء في تطوير بيئات مدرسية دامجة.

وقال المهندس شريف عفيف الشامي، رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي: يمثل تكريم 280 مدرسة ضمن برنامج مدارس الأبطال الموحدة محطة مهمة في مسيرة جهودنا المتواصلة لتعزيز الدمج في مختلف أنحاء الدولة ويعكس هذا الإنجاز تفاني المجتمعات المدرسية والكوادر التعليمية التي تعمل على إتاحة الفرص للطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وأقرانهم من غير ذوي الإعاقة للتعلم واللعب والقيادة معًا.

وأضاف: تؤدي المدارس دورًا محوريًا في تشكيل المفاهيم، وتعزيز التفاهم المتبادل، وترسيخ الشعور بالانتماء منذ المراحل العمرية المبكرة. ومن خلال برنامج مدارس الأبطال الموحدة، نعمل على ضمان ألا يقتصر الدمج على أنشطة أو مبادرات منفردة، بل أن يصبح جزءًا أصيلًا من الحياة المدرسية اليومية.

وقالت فاطمة العلي، مديرة برنامج مدارس الأبطال الموحدة والمجتمع: تكمن قوة برنامج مدارس الأبطال الموحدة في التكامل بين ركائزه الثلاث، حيث تتيح المشاركة في الفريق الرياضي الواحد فرصًا لبناء الصداقات، وتمنح القيادة الشبابية الدامجة الطلبة صوتًا فاعلًا في تصميم الأنشطة وتوجيهها، بينما تسهم المشاركة الكاملة للمجتمع المدرسي في ترسيخ هذا الالتزام داخل الفصول الدراسية وفي المجتمع المدرسي بأكمله.

ويؤدي المعلمون والقيادات المدرسية ومنسقو البرامج دورًا أساسيًا في تحويل هذه الفرص إلى ممارسات مستدامة تشكل جزءًا من الحياة المدرسية اليومية. ويأتي هذا الحفل تقديرًا لالتزامهم وجهودهم، وتشجيعًا للمدارس على البناء على ما حققته من تقدم، وتبادل التجارب والممارسات العملية، وإتاحة المزيد من فرص المشاركة الفاعلة أمام الطلبة.