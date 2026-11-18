دبي في 18 نوفمبر / وام / أطلقت مجموعة "أ.ر.م القابضة" كتاب "تاريخ مستقبل دبي"، آخر الأعمال التي دعمها المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، تكريماً لذكراه ووفاءً لإرثه وتقديراً لدعمه توثيق مسيرة دبي العمرانية، وذلك تزامناً مع انطلاق "أسبوع دبي للمستقبل" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل لطرح رؤى حول مستقبل الحياة والعمل والمدن ودور الابتكار في خدمة الإنسان.

ويوثق الكتاب تطور دبي ونهج قيادتها في استباق التحولات واستثمار الفرص وترسيخ مكانتها العالمية بإرادة لا تعرف المستحيل، مبرزاً رؤية باني نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، في الاستثمار بعيد المدى بالبنية التحتية للأجيال المقبلة وتوسيع التجارة والاتصال بالعالم، وتواصل هذا النهج في مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل صناعة المستقبل وتبني الأفكار الجديدة محوراً لمبادرات ومشاريع تفتح آفاقاً أوسع للنمو والازدهار.

ويستهل الإصدار، الذي ألفه أحمد وراشد بن شبيب وصدر عن دار "ريزولي" بدعم من المجموعة، صفحاته بكلمة لسعادة محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أ.ر.م القابضة"، مستعرضاً مسيرة الإمارة العمرانية وأبرز قراراتها ومشاريعها وتجارب من عاصروا وأسهموا في نهضتها عبر شهادات مباشرة ومقابلات وخرائط ورسومات تربط القرارات المبكرة بنتائجها الممتدة، لتضع أمام الأجيال الجديدة والقراء حول العالم فهماً أعمق لبناء المدن برؤية تتجاوز الحاضر وتحول الطموح إلى واقع.