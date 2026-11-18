أبوظبي في 18 نوفمبر / وام / وجهت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي دعوة مفتوحة إلى فنانين من مختلف أنحاء العالم لتنفيذ منحوتة كبيرة أو عمل فني تركيبي بارز لحرمها الجامعي في أبوظبي، بميزانية إجمالية تصل إلى 250 ألف دولار أمريكي.

وسيُركَّب العمل المختار في مساحة داخلية مصممة كبهو مركزي ضمن المركز الثقافي الجديد للجامعة، المقرر افتتاحه في عام 2027، كما سيضاف هذا العمل الفني إلى مجموعة مقتنيات الجامعة الدائمة.

وتتيح هذه الدعوة التي أُعلن عنها قبيل انطلاق معرض "فريز أبوظبي"، فرصة أمام الفنانين لتقديم أعمال مستوحاة من هوية الجامعة وتطلعاتها، من خلال تناول محور واحد على الأقل من ثلاثة محاور تشمل: دولة الإمارات بطبيعتها وتراثها ومجتمعاتها؛ ورسالة الجامعة في مجال الذكاء الاصطناعي والاستقصاء العلمي؛ والتاريخ الأوسع للعلوم والحوسبة، بما في ذلك العلاقة بين الفن والرياضيات والآلات.

وأكدت هونغ (ديكي) ليانغ، نائب الرئيس ورئيس الموظفين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تأسست لتوسعة آفاق الإمكانيات في مجال الذكاء الاصطناعي؛ مضيفة أن الفن لطالما كان جزءاً من هذه التطلعات والجهود الإنسانية، كما تجسّد مبادرة هذا المشروع الفني التزام الجامعة بإيجاد بيئة جامعية يلتقي فيه العلم بالثقافة، ويختبر فيها الطلبة والباحثون والزوار طموحاً يتجسّد على أرض الواقع، ويلهم مجتمع الجامعة للتطلع دوماً نحو آفاق أعلى.

ويأتي هذا المشروع الفني تعزيزاً لمجموعات الجامعة من المقتنيات الفنية، والتي تضمّ أعمالاً تلقي الضوء على الروابط بين الفنون والعلوم، إلى جانب مواد توثق سعي الإنسان إلى المعرفة والإبداع والبحث العلمي.

وتشمل المقتنيات الخاصة من هذه المجموعات قطعاً يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر، فيما تضم مجموعة المقتنيات الفنية أعمالاً تعود إلى عام 1925 وسيصبح العمل الجديد جزءاً من هذه الرحلة.

وذكرت جاسمين سليمان، رئيس قسم الفنون والأرشيف والمقتنيات الخاصة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أن "هذه الدعوة المفتوحة صممت بهدف تعزيز مجموعة المقتنيات الفنية التي تمتلكها الجامعة، والتي تضم أعمالاً تمتد على مدى قرن لفنانين يتناولون العلوم من خلال البحث والمنهج والتقنية، وينظرون إلى المعرفة بوصفها إرثاً فكرياً وممارسة عملية تتجسّد في آن واحد.

وستضم لجنة الاختيار النهائية هونغ (ديكي) ليانغ، نائب الرئيس ورئيس الموظفين في الجامعة؛ وجاسمين سليمان، رئيس قسم الفنون والأرشيف والمقتنيات الخاصة؛ ودومينيك شيه، مدير مشروع تطوير الحرم الجامعي والهندسة المعمارية، كما ستنضم ديالا نسيبة، مديرة معرض "فريز أبوظبي"، إلى لجنة الاختيار للمساهمة في تعزيز خبراتها.

تُتاح المشاركة في الدعوة المفتوحة للفنانين والفرق والمجموعات الفنية من مختلف أنحاء العالم ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، ولديهم خبرة في إنجاز مشروعات منحوتات أو أعمال فنية تركيبية كبيرة الحجم ومخصصة للعرض العام.

ويجب تقديم الطلبات عبر نموذج التقديم الإلكتروني في موعد أقصاه 18 ديسمبر 2026، الساعة الخامسة مساء بتوقيت الخليج العربي.

وتُجرى عملية الاختيار على مرحلتين ؛ المرحلة الأولى يقدّم فيها الفنانون أولاً مؤهلاتهم وخبراتهم، من دون الحاجة إلى تقديم مقترح لفكرة العمل الفني ؛ ثم ستُدعى قائمة مختصرة من المتأهلين إلى المرحلة النهائية لإعداد مقترحات تفصيلية، ويحصل كل من هؤلاء على مكافأة مالية قدرها 5 آلاف دولار أمريكي.