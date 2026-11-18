العين في 18 نوفمبر / وام / تستعرض دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الإصدار الشعري المميز "كنز الجيل"، الذي يضم أندر وأهم أبيات الشعر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصوراً أرشيفية نادرة تُنشر وتُتداول للمرة الأولى ليشكل مرجعاً وطنياً وتاريخياً مستداماً، إلى جانب مشروع تحقيق "معجم البلدان" ونخبة من الإصدارات العمرانية والتراثية، وذلك عبر جناح قطاع الثقافة المشارك في فعاليات "مهرجان العين للكتاب 2026".

وأكدت فاطمة عبدالرحمن التميمي، مدير إدارة المكتبات بقطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في لقاء خاص مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مشاركة الدائرة في المهرجان تجسد رؤية الإمارة في صون التراث الوطني، وتوثيق الإرث الحضاري والعمراني، وإبراز الإصدارات الفكرية والأدبية التي تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع من زوار وباحثين وطلبة وأهالٍ، كما تعكس حرص قطاع الثقافة الدائم على التواجد في المحافل المعرفية الكبرى داخل الدولة وخارجها، لإتاحة الفرصة أمام الجمهور والمؤسسات للتعرف عن قرب على الجهود الحثيثة والإصدارات النوعية التي تعمل عليها الدائرة.

وأوضحت التميمي أن الجناح يعرض أبرز إنجازات الدائرة في مجال المخطوطات والمصنفات التاريخية الإسلامية ونوادر المخطوطات التي تقتنيها، وفي مقدمتها مشروع تحقيق "معجم البلدان" الذي استغرق جهوداً امتدت لأكثر من عقد إلى 15 عاماً من العمل المستمر داخل القطاع، ليخرج إلى النور في ستة أجزاء رئيسية، مع خطط لإصدار جزأين جديدين تباعاً في كل عام، تلبيةً لاهتمام الباحثين والمهتمين بالتراث الإسلامي.

وأشارت إلى استعراض الجناح للإصدارات المعمارية والعمرانية البارزة، وعلى رأسها كتاب "أرشيف الغد" الذي يوثق أهم مباني العمارة الحديثة في إمارة أبوظبي، فضلاً عن تسليط الضوء على الحرف الرئيسية وأهم عناصر التراث المعنوي والمادي للدولة، وإبراز إصدارات التراث والمخطوطات والشعر النبطي.

وبينت أن الجناح يُعرّف الزوار، إلى جانب الإصدارات، بالخدمات المتكاملة التي تقدمها شبكة المكتبات العامة في أبوظبي، ومنها مكتبة العين ومكتبة زايد المركزية، لتقديم بيئة حاضنة للتعلم والقراءة تدعم الطلاب والمعلمين والأسر والمهتمين بالشأن الثقافي، مؤكدةً أن هذه المشاركة تجدد التزام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بدورها الريادي في إثراء المشهد الثقافي المحلي، ومد جسور التواصل المعرفي مع الجمهور، وإبراز مكنونات الهوية الوطنية والإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة.