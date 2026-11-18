أم القيوين - رأس الخيمة في 18 نوفمبر/ وام / اطّلعت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، على فعاليات مبادرة "صغارنا: حكاية وتراث" في حصن أم القيوين، والأنشطة التعليمية والمجتمعية التي تنظمها كليات التقنية العليا في رأس الخيمة، ضمن فعاليات النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وتنظمه وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تحت شعار "كل لحظة تصنع فرقاً".

وتعكس المبادرتان تنوع التجارب المقدمة للأطفال والأسر ضمن الأسبوع، من خلال توظيف المواقع التراثية والأنشطة الثقافية في تعزيز الهوية الوطنية، وتقديم نماذج تعليمية تفاعلية تعتمد على اللعب والاستكشاف، إلى جانب توسيع مشاركة الأسر في الأنشطة الداعمة لنمو الأطفال وتعلمهم، بما يعزز تكامل الأدوار بين المؤسسات الثقافية والتعليمية والمجتمع.

وتابعت معاليها خلال زيارتها إلى حصن أم القيوين فعاليات مبادرة "صغارنا: حكاية وتراث"، التي تنظمها دائرة السياحة والآثار بأم القيوين يومي 18 و19 نوفمبر، وتتضمن أربع محطات رئيسية تقدم للأطفال تجارب تعليمية وتفاعلية للتعرف إلى الثقافة الإماراتية وموروثها الأصيل، من خلال اللعب والحركة والملاحظة والمشاركة المباشرة.

وتتيح المبادرة للأطفال فرصة استكشاف جوانب من التراث الإماراتي عبر أنشطة عملية تراعي أعمارهم واحتياجاتهم، وتربط المعرفة بالتجربة، بما يسهم في تعريفهم بالعادات والتقاليد والقيم المجتمعية، وتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية منذ السنوات الأولى.

كما تبرز المبادرة دور المواقع التاريخية والتراثية في تقديم تجارب تعليمية موجهة للأطفال، وتحويل الموروث الثقافي إلى محتوى حي يمكنهم التفاعل معه واكتشافه، بما يشجع الأسر على المشاركة في نقل الحكايات والعادات والتقاليد بين الأجيال.

وفي رأس الخيمة، اطّلعت معالي وزيرة الأسرة على مجموعة من البرامج والأنشطة التي تنظمها الكليات ضمن أسبوع الطفولة المبكرة، وتجمع الأطفال وأسرهم والمعلمين وطلبة التربية والمتخصصين، بهدف تعزيز التعلم باللعب وتطوير الممارسات التعليمية المبتكرة.

وشملت الزيارة "كرنفال الطفولة المبكرة ومختبرات معاً"، الذي يقدم تجارب تفاعلية من خلال محطات "نحكي معاً، نبني معاً، نتحرك معاً، ونبتكر معاً"، بما يتيح للأطفال وأسرهم فرصاً للمشاركة في أنشطة تجمع بين التواصل والإبداع والحركة والاكتشاف.

كما اطّلعت معاليها على "مجلس مقدمي الرعاية والتفاعل المجتمعي"، الذي يوفر مساحة للحوار بين الأسر والمعلمين والشركاء حول نمو الأطفال وتعلمهم ورفاههم، إلى جانب معرض "استكشف عالم الطفولة المبكرة"، ومعرض مشاريع طلبة التربية والأنشطة الحية التي يقدمونها في مجال الطفولة المبكرة، وفعاليات مسابقة "المبدعون الصغار- صف المستقبل 2050"، إلى جانب الجلسات الحوارية وورش العمل التي تتناول التربية الإيجابية، والأمان النفسي للطفل، والتعليم الدامج، وتوظيف التكنولوجيا في التعلم، وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية.

وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل أن تنوع المبادرات والبرامج المقدمة ضمن أسبوع الطفولة المبكرة يعكس أهمية توفير تجارب متكاملة تدعم نمو الأطفال من مختلف الجوانب، مشيرة إلى أن تعريف الأطفال بهويتهم الوطنية وموروثهم الثقافي، بالتوازي مع إتاحة فرص التعلم والابتكار والاستكشاف، يسهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز ارتباطهم بمجتمعهم، وبما يتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031.

وقالت معاليها إن المؤسسات الثقافية والتعليمية تؤدي دوراً مهماً في إثراء بيئة الطفل وتوسيع تجاربه، لا سيما عندما تتكامل جهودها مع الأسرة، وتتيح للوالدين ومقدمي الرعاية المشاركة في الأنشطة التعليمية والثقافية، مؤكدة أن هذه الشراكات تسهم في ترسيخ بيئات داعمة للطفولة، وتعزز انتقال المعرفة والقيم بين الأجيال.

وثمّنت جهود دائرة السياحة والآثار بأم القيوين وكليات التقنية العليا في تقديم مبادرات نوعية ضمن الأسبوع، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التعاون بين المؤسسات الوطنية والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في تطوير برامج مستدامة تستجيب لاحتياجات الأطفال والأسر، وتدعم مستهدفات الدولة في مجال الطفولة المبكرة.

وقال سعادة هيثم سلطان آل علي مدير عام دائرة السياحة والآثار بأم القيوين: نؤمن بأن غرس حب التراث في نفوس الأطفال يبدأ من التجارب التي تلامس فضولهم وتثري معارفهم، ومن هذا المنطلق حرصت الدائرة ضمن مشاركتها في أسبوع الطفولة المبكرة، على تقديم فعالية "صغارنا: حكاية وتراث" والتي أتاحت للأطفال فرصة استكشاف جوانب من تراث الدولة بأساليب تعليمية مبتكرة تجمع بين المرح والتفاعل والتجربة المباشرة.

وأضاف: نسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بهويتهم الوطنية، وترسيخ قيم الاعتزاز بالموروث الثقافي الإماراتي، إيمانًا بأن الطفل شريك أساسي في صون التراث واستدامته. ونحرص على أن تكون هذه التجارب جسرًا يربط الأطفال بحكايات الماضي وأصالة الحاضر، ويسهم في نقل إرث الآباء والأجداد إلى الأجيال القادمة.

من جانبها أشارت الدكتورة فاطمة العوضي، رئيسة قسم التربية في كليات التقنية العليا برأس الخيمة، إلى أن مشاركة الكليات في أسبوع الطفولة المبكرة تأتي في إطار حرصها على المساهمة في الجهود الوطنية لدعم الأطفال وأسرهم، انطلاقاً من أهمية السنوات الأولى في تشكيل شخصية الطفل وتنمية قدراته على التعلم والتواصل والاكتشاف، وقالت: "يبدأ الاستثمار في الطفولة المبكرة عبر توفير بيئة محفزة وآمنة لنمو الطفل، وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في هذه المرحلة، وهو ما يتطلب تضافر جهود المؤسسات التعليمية والمجتمعية لتوفير المعرفة والخبرات والتجارب التي تدعم الأطفال وأسرهم.

وأضافت: نحرص في كليات التقنية العليا على أن يمتد أثر برامجنا التعليمية إلى المجتمع، من خلال إعداد كوادر تربوية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف التطبيقية اللازمة لدعم تعلم الأطفال ونموهم، وإشراك طلبتنا في تصميم وتنفيذ تجارب تعليمية مبتكرة تستند إلى الممارسات التربوية الحديثة. وتتيح مشاركتنا في هذا الأسبوع فرصة لترجمة ما يتعلمه الطلبة إلى أنشطة عملية تجمع الأطفال وأسرهم مع التربويين المتخصصين، وتبرز كيف يمكن للحظات بسيطة من اللعب والقراءة والتفاعل اليومي أن تترك أثراً إيجابياً مستداماً في حياة الطفل، وهو ما ينسجم مع أهداف عام الأسرة وشعار الأسبوع "كل لحظة تصنع فرقاً.

وتشهد النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة، التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، مشاركة أكثر من 130 جهة حكومية وخاصة، تقدم ما يزيد على 300 فعالية ونشاط في مختلف إمارات الدولة، تستهدف الأطفال حتى سن الثامنة وأسرهم ومقدمي الرعاية، وتتوزع الفعاليات على برامج وتجارب تعليمية وثقافية وتراثية وصحية ورياضية، إلى جانب ورش العمل الأسرية وجلسات القراءة ورواية القصص، بما يعزز الوعي بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة، ويدعم دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في توفير بيئات محفزة لنمو الأطفال وتعلمهم.