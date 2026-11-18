الشارقة في 18 نوفمبر/ وام / نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم بمقرها "ملتقى أفضل الممارسات لجائزة الشارقة للتميز 2026" تحت عنوان "اكتشف كيف تصنع الفرص بالذكاء الاصطناعي" وذلك بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار وبشراكة استراتيجية مع مجلس الشارقة للشباب في إطار جهود الغرفة الرامية إلى ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتحفيز منشآت القطاع الخاص في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي على تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية بما يعزز كفاءتها وتنافسيتها ويرتقي بإسهامها في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

حضر الملتقى سعادة عبد الله سلطان العويس،رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة الى جانب عدد من أعضاء الغرفة و مسؤوليها وممثلي الجهات الحكومية والخاصة ورواد الأعمال في إمارة الشارقة.

وتضمنت فعاليات الملتقى عرضاً مرئياً حول المسيرة الحافلة لجائزة الشارقة للتميز الممتدة لـ 36 عاماً من الاحتفاء بالتميز والتي استقطبت على امتداد مسيرتها أكثر من 800 متقدم بمشاركة أكثر من 650 مقيّماً وأكثر من 80 عضواً في لجان التحكيم عبر أكثر من 30 فئة قطاعية.

كما سلط العرض الضوء على حرص الغرفة على توسيع فئات الجائزة لتشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية من التميز المؤسسي والتوطين وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى المسؤولية المجتمعية وتمكين رواد الأعمال من أصحاب الهمم وترسيخ منهجية مؤسسية تقوم على التطوير المستمر وتحويل معايير الجودة والابتكار إلى ممارسات عملية وصولاً إلى دخول الجائزة مرحلة جديدة في عام 2025 باعتماد نموذج تقييم مؤسسي عالمي متقدم من الجيل الرابع.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن جائزة الشارقة للتميز شكلت منذ انطلاقها إحدى الركائز المؤسسية التي تستند إليها الغرفة في دعم تطور مؤسسات القطاع الخاص وتوفير منظومة متكاملة تحفزها على التطوير والابتكار وترسخ لديها ثقافة التقييم المستمر وقياس الأداء وفق معايير عالمية متقدمة مشيراً إلى أن التحدي اليوم أمام المؤسسات لا يتمثل في مواكبة التطور التكنولوجي فحسب وإنما في امتلاك القدرة على توظيفه ضمن رؤى واضحة واستراتيجيات بعيدة المدى وتحويل إمكاناته إلى قيمة اقتصادية مضافة وفرص جديدة للنمو والتوسع بما يعزز الإنتاجية ويدعم الابتكار ويرتقي بالقدرة التنافسية.

وأضاف أن التحولات الهيكلية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة التقنيات المتقدمة باتت تفرض نفسها حيث تشير الإحصائيات العالمية إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يضيف ما يتراوح بين 2.6 و4.4 تريليون دولار سنوياً إلى الاقتصاد العالمي الأمر الذي يتطلب اهتمام رواد الأعمال المهتمين بنمو وتميز شركاتهم ببذل المزيد من الجهد لمواكبة أساليب توظيف الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم.

وأكدت ندى الهاجري أن الملتقى يمثل محطة سنوية رئيسية لنقل المعرفة وتعميم أفضل الممارسات الإدارية والتشغيلية بين مؤسسات القطاع الخاص موضحةً أن اعتماد نموذج التقييم المؤسسي من الجيل الرابع نقل الجائزة إلى آفاق أكثر شمولية واستشرافاً للمستقبل بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويعزز جاهزية المنشآت الوطنية للمنافسة إقليمياً وعالميا.

وشهد الملتقى تقديم عرض لخبير الذكاء الاصطناعي مهند آني بعنوان "الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال: الأساليب العملية لنمو الأعمال" تناول خلاله جوانب من أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في تطوير المشاريع الريادية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية واستشراف قطاعات ومجالات اقتصادية مبتكرة تعزز قدرة المشاريع على مواكبة المتغيرات والاستجابة لمتطلبات المستقبل.

وصاحب الملتقى معرض للابتكارات بالشراكة مع مجلس الشارقة للشباب وشهد مشاركة عدد من الشركات ورواد الأعمال المواطنين المتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي لاستعراض أحدث ابتكاراتهم ومشاريعهم التقنية الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.

واختتمت فعاليات الملتقى بتكريم الشركاء والعارضين المشاركين بمشاريعهم في الملتقى تقديراً لإسهاماتهم في إثراء الحدث وشمل التكريم كلاً من مجلس الشارقة للشباب بصفته الشريك الاستراتيجي للملتقى ومركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا إلى جانب المشاريع الوطنية المشاركة وهي: مشروع "حارث" ومشروع "مازتك روبوتكس" ومشروع "نوفارك" ومشروع "نيكسور" ومشروع "بيلي فيرس".