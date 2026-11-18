طشقند في 18 نوفمبر / وام / أسفرت قرعة بطولة العالم للشباب تحت 18عاما للجودو التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر الجاري، عن نزالين لمنتخبنا الوطني يوم غد في افتتاح منافسات البطولة.

ويواجه اللاعب بطي الهاشمي بطل طاجيكستان لويج رايج تحت 60 كجم في تصفيات الدور التمهيدي، وتلتقي اللاعبة ماشبات بازار مع الفائزة من نزال اليونانية سيريندو والإسبانية ماريا ديل ريكو تحت 63 كجم.

وسيخوض اللاعب راشد نعمتوف نزالا مع القبرصي ستفانو لاري، ويلتقي زميله يوسف العوض مع بطل كازاخستان بالغاني راجي تحت 81 كجم، ضمن فئة الوزن الثقيل في ختام منافسات البطولة.

وتشهد البطولة التي ينظمها اتحاد أوزبكستان بإشراف الاتحاد الدولي، مشاركة 574 لاعبا ولاعبة يمثلون 78 دولة من أبرز المصنفين عالميا، فيما تضم القائمة المشاركة من الدول العربية 9 منتخبات هي الإمارات، والسعودية، والكويت، ومصر، والمغرب، وتونس، والأردن، والجزائر ولبنان.