الشارقة في 18 نوفمبر/ وام / حقق قطاع الأغذية والضيافة في شركة الشارقة لإدارة الأصول إنجازاً جديداً في مجال فنون الطهي بحصده 22 ميدالية خلال مشاركته في الدورة الثانية من "صالون و مسابقة الطهاة العرب العالمية" التي أقيمت في دبي منها 3 ميداليات ذهبية و8 فضيات و11 برونزية .

وشارك قطاع الأغذية والضيافة في الشارقة لإدارة الأصول راعياً في الحدث الذي جمع نخبة من الطهاة المحترفين والخبراء والمتخصصين وممثلي قطاع الضيافة وشكّل منصة لاستعراض المهارات والتنافس في مختلف مجالات الطهي وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات في هذا المجال.

وقال السيد يوسف الزعابي المدير العام لقطاع الأغذية والضيافة تعكس هذه المشاركة حرص قطاع الأغذية والضيافة على دعم الكفاءات المهنية وإتاحة الفرص أمامها لإبراز قدراتها في المحافل المتخصصة كما تجسد النتائج التي حققها هذا القطاع جهود فريق العمل وشغفه بالتطوير والتميز ونؤمن بأن الاستثمار في المهارات والخبرات يشكل ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى خدمات الضيافة وتعزيز تنافسيتها ونتطلع إلى مواصلة دعم كوادرنا وتحفيزها على تحقيق المزيد من الإنجازات.

وتضمن برنامج الحدث الذي امتد على مدار يومين مسابقات مباشرة في الطهي وعروضاً متخصصة لفنون إعداد الأطباق ودروساً تطبيقية وعروض طهي إلى جانب جلسات نقاشية وحفلات توزيع الجوائز بمشاركة متخصصين من مختلف مجالات صناعة الأغذية والضيافة.