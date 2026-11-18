دبي في 18 نوفمبر/ وام / انطلقت اليوم جلسات ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن "ستارز"، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل ضمن أسبوع دبي للمستقبل 2026 في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفنانين، لاستكشاف دور التكامل بين التخصصات العلمية والإبداعية، وأهمية الاستثمار في البحث والتطوير، وتوظيف البيانات والتكنولوجيا في تحسين حياة الإنسان.

وسلطت جلسات اليوم الافتتاحي الضوء على دور الثقافة والبحث العلمي في بناء المجتمعات، وتكامل البيانات الحكومية وبيانات القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية والعقارية، إلى جانب العلاقة بين الهندسة والفن في تصميم الروبوتات.

وافتتح الملتقى خليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، مؤكداً أن الابتكارات النوعية غالباً ما تنشأ عند نقاط الالتقاء بين التخصصات المختلفة، حيث يقدم كل مجال منظوراً جديداً للتحديات المشتركة.

وقال: نادراً ما تنشأ الاكتشافات النوعية من تخصص واحد بمعزل عن غيره، بل تولد عند نقاط الالتقاء بين المجالات المختلفة، حيث يقدم كل تخصص منظوراً جديداً للمشكلة ذاتها. وقد اختارت دبي أن تبني على هذا التقاطع بين التخصصات، ويشكل ملتقى "ستارز" نقطة انطلاق لهذه المسيرة.

وأشار إلى أن سؤال ما الذي يجعلنا بشراً؟ أصبح يشغل المهندسين وصناع السياسات والفنانين إلى جانب الفلاسفة، موضحاً أن العلماء يستطيعون تفسير قدرات الآلات، فيما يساعد الفنانون على استكشاف معانيها الإنسانية.

واستعرض الدكتور روي كاساغراندا، الأستاذ في جامعة الإمارات العربية المتحدة، دور الاستثمار المستدام في البحث والتطوير والثقافة في بناء الحضارات، مستشهداً بتجربة قرطبة في الأندلس، التي استقطبت العلماء والشعراء والموسيقيين من مختلف أنحاء العالم، إيماناً بدور البيئة الإبداعية في تحفيز الابتكار.

وتناول إسهامات الموسيقي زرياب في تطوير الموسيقى وآداب الطعام والأزياء، إلى جانب إرث العالمة لبنى القرطبية، التي ارتبط اسمها بمكتبة ضمت نحو 400 ألف كتاب.

وأكد أن ازدهار المعرفة والثقافة أسهم في إحداث تحولات امتد تأثيرها إلى العالم، مشدداً على أهمية استمرارية الاستثمار في الابتكار للحفاظ على المكتسبات الحضارية وتطويرها.

وشهد الملتقى جلسة حوارية أدارها كارلو راتي، أستاذ التقنيات الحضرية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT"، ناقشت دور تكامل البيانات الحكومية وبيانات القطاع الخاص في تطوير المدن والخدمات وتحسين جودة الحياة.

وأكد أمان الله الرغيمي، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجموعة أمنيات، أهمية توظيف البيانات لتطوير تجارب المتعاملين، مع ضمان الثقة والشفافية وحماية خيارات الأفراد في مشاركة معلوماتهم.

وقال: لا يوجد ذكاء اصطناعي من دون بيانات، ولكن لا توجد بيانات من دون ثقة أيضاً، كما أن البيانات بحد ذاتها لا تستطيع استباق المستقبل.

واستعرض عاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في دبي الصحية، تطور منظومة البيانات الصحية في دبي، من رقمنة أنظمة التشخيص إلى بناء منصة موحدة للبيانات الصحية، موضحاً أن الاستفادة من بيانات الأجهزة القابلة للارتداء وتسلسل الجينوم البشري تسهم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والانتقال نحو الطب الاستباقي والشخصي.

كما أشار عاطف البريكي إلى أن تقنيات تسلسل الجينوم البشري، التي كانت تُعد سابقاً غير مجدية تجارياً، أصبحت اليوم جزءاً من تطبيقات الطب الشخصي، بما يعكس أهمية منح التقنيات الناشئة الوقت اللازم للتطور.

من جانبه، أوضح محمد أحمد يحيى حسين، مدير إدارة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أسهما في تقليص زمن إنجاز بعض المعاملات العقارية من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، من خلال نظام ذكي للتقييم العقاري، فيما أتاح المؤشر الإيجاري الذكي بيانات أكثر تفصيلاً ودقة لدعم القرارات الاستثمارية.

وفي جلسة بعنوان فن الروبوتات: حين تلتقي الهندسة بالإبداع، ناقش البروفيسور داميث هيراث من جامعة كانبرا، ودانييل سيمو، فنان السيرك ومصمم روبوت أكروبوت، العلاقة بين التصميم الهندسي والتعبير الفني، وكيف يمكن توظيف الروبوتات في تقديم تجارب إبداعية وتفاعلية.

واستعرض سيمو تجربته في تصميم روبوت خاص به وبرمجته وبنائه لاستخدامه في عروضه الفنية، فيما أوضح هيراث أن المهندسين يركزون عادةً على حل المشكلات التقنية، بينما يهتم الفنانون بالجوانب الجمالية والعاطفية ومدى قدرة الروبوت على إثارة تفاعل الجمهور.

وتناولت الجلسة كيفية تحويل الحركات غير المتوقعة للروبوت، وحتى إخفاقاته، إلى عناصر كوميدية في العروض المسرحية، بما يبرز أهمية التعاون بين الفنانين والمهندسين لابتكار أشكال جديدة من التفاعل بين الإنسان والآلة.

ويهدف ملتقى ستارز إلى تعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي، من خلال جمع العلماء والباحثين والفنانين والمبدعين وصناع القرار، وبناء جسور التعاون بين المختبرات العلمية والجامعات والمتاحف والمعارض الفنية.