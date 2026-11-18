أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام / اختتمت اليوم منافسات فئة الأساتذة ضمن النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسط مستويات فنية عالية وتنظيم متميز يجسد المكانة العالمية التي بلغتها البطولة، ويعكس ريادة أبوظبي في استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية الدولية.

وتستضيف “مبادلة أرينا” البطولة حتى 21 نوفمبر الحالي، بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة، يمثلون أكثر من 700 نادٍ وأكاديمية، في واحدة من أكبر بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم.

وشهد اليوم الختامي لفئة الأساتذة إقامة نزالات الرجال من حملة الحزام الأسود، والسيدات من حملة الحزامين البني والأسود، حيث اتسمت المواجهات بالندية والتنافس الفني، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات أصحاب الخبرات الدولية، الذين قدموا مستويات متميزة عكست التطور الكبير الذي تشهده رياضة الجوجيتسو على الصعيد العالمي.

وعلى صعيد ترتيب الأكاديميات في منافسات الأساتذة، حلّت أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية في المركز الأول، تلتها أكاديميةM.O.D الإماراتية في المركز الثاني، فيما جاءت أكاديمية (Abdullaev Team) الروسية في المركز الثالث، بعد منافسات اتسمت بالتقارب في المستويات الفنية بين مختلف الأندية والأكاديميات المشاركة.

حضر المنافسات سعادة ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسعادة أحمد فاضل المحيربي، مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسعادة الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الشريكة والداعمة.

وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن منافسات الأساتذة تمثل إحدى أبرز المحطات الفنية في البطولة، لما تشهده من مشاركة لاعبين يمتلكون خبرات طويلة وسجلات حافلة بالإنجازات، وهو ما ينعكس على جودة النزالات ويمنحها قيمة فنية كبيرة.

وقال إن البطولة تواصل ترسيخ مكانتها منصة عالمية تجمع نخبة اللاعبين من مختلف الدول، وتسهم في تبادل الخبرات والارتقاء بالمستوى الفني لرياضة الجوجيتسو، بما يعزز تطور الأندية والأكاديميات، ويمنح اللاعبين والمدربين فرصة للاطلاع على مدارس وأساليب متنوعة في المنافسة.

وأضاف أن الإقبال المتزايد على المشاركة في البطولة من مختلف أنحاء العالم يؤكد مكانتها المرموقة على الساحة الدولية، والثقة التي تحظى بها لدى الرياضيين، الذين يحرصون على إدراجها ضمن أهم محطاتهم التنافسية.

وقال البرازيلي جواو مياو، لاعب أكاديمية PSLPB سيسرو كوستا الدولية، المتوج بذهبية فئة الأساتذة (1) للحزام الأسود لوزن 56 كجم، إن الفوز في أبوظبي يحمل قيمة خاصة لكل لاعب محترف، نظراً للمكانة العالمية التي تتمتع بها البطولة وقوة المنافسات التي تشهدها.

وأضاف أن المنافسة تطلبت أعلى درجات التركيز والتحضير الذهني والفني، في ظل وجود لاعبين يمتلكون خبرات كبيرة ويجيدون استثمار أدق التفاصيل داخل النزال، معرباً عن سعادته بإحراز الميدالية الذهبية في أبوظبي وأمام جمهور يقدر الجوانب الفنية لرياضة الجوجيتسو.

من جانبه، أكد اللاعب الإماراتي طلال الظنحاني، من أكاديمية" MOD " الإماراتية، المشارك في منافسات الأساتذة (2) للحزام الأسود لوزن 94 كجم، أن بطولة أبوظبي العالمية تمثل محطة مهمة لمواصلة المنافسة وتبادل الخبرات مع نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن مسؤولية لاعبي فئة الأساتذة لا تقتصر على تحقيق النتائج، بل تمتد إلى نقل الخبرات للأجيال الجديدة، وترسيخ قيم الانضباط والمثابرة، وتقديم نموذج يؤكد أن ممارسة الرياضة والاستمرار في المنافسة أسلوب حياة يعزز الصحة واللياقة والشغف بالتطور.

ومع ختام منافسات فئة الأساتذة، تتجه الأنظار إلى منافسات فئة المحترفين، التي تنطلق غداً الخميس بإقامة التصفيات الخاصة بالدول، تمهيداً للنزالات الرئيسية يوم الجمعة، على أن تختتم البطولة بإقامة نهائيات الحزام الأسود للمحترفين مساء السبت 21 نوفمبر، لتسدل الستار على منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.