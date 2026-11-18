دبي في 18 نوفمبر/ وام / أعلنت كيتا درون، العلامة التجارية العالمية التابعة لشركة ميتوان والمتخصصة في خدمات التوصيل بالطائرات المسيّرة، عن إطلاق طائرتها الجديدة M-Drone 4L من الجيل الرابع، والمزوّدة بتقنية إنزال الطلبات بالحبال، وذلك خلال أسبوع دبي للمستقبل الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل.

ويمكن أسبوع دبي للمستقبل لزوار مشاهدة عروض حية لعمليات توصيل الطلبات بالطائرات المسيّرة يومياً خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 5:30 مساءً.

وصُممت طائرة M-Drone 4L لتوسيع نطاق خدمات التوصيل بالطائرات المسيّرة لتشمل المجمعات السكنية للفلل والمساحات الخارجية في دبي، بما في ذلك الشواطئ والحدائق، حيث تتيح توصيل الطلبات مباشرةً إلى العملاء دون الحاجة إلى هبوط الطائرة. وتحلّق الطائرة فوق حركة المرور على الطرق، وتستخدم نظام إنزال بالحبال لإيصال كل طلب إلى نقطة تسليم محددة، مما يوفر مزيداً من الراحة والسهولة في عمليات التوصيل اليومية.

وتتميز طائرة M-Drone 4L بقدرتها على حمل طلبات يصل وزنها إلى 4.5 كيلوغرام، فيما يبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع 23 كيلوغراماً، ويبلغ وزن الطائرة نفسها 12.8 كيلوغراماً. وتحلّق بسرعة متوسطة تبلغ 12 متراً في الثانية، مع مدى طيران أقصى يصل إلى 20 كيلومتراً في الاتجاه الواحد.

وبالمقارنة مع الجيل السابق، توفر الطائرة الجديدة مدى طيران أطول، وقدرة أكبر على حمل الطلبات، إلى جانب آلية مطوّرة لإنزالها. كما تتميز بقدرتها على تنفيذ عمليات التوصيل ليلاً في ظروف انعدام الإضاءة تماماً، وقد صُممت بعمر تشغيلي يصل إلى 4,000 ساعة طيران.

وخلال أسبوع دبي للمستقبل، ستنطلق الرحلات التجريبية للطائرات المسيّرة من مجمع شوبا هارتلاند السكني، الذي يُتوقع أن يكون أيضاً من بين أوائل المجمعات السكنية في دبي التي سيتمكن سكانها من طلب خدمات التوصيل بالطائرات المسيّرة عبر تطبيق كيتا.

ومن خلال اتباع مسارات جوية أكثر مباشرة، تتيح خدمات التوصيل بالطائرات المسيّرة تقليص أوقات التوصيل، لا سيما إلى المجمعات السكنية للفلل الواقعة على مسافات بعيدة عن المطاعم والمراكز التجارية. وتشير البيانات التشغيلية لشركة كيتا درون إلى أنه بالنسبة لمسافات التوصيل التي تتجاوز 3 كيلومترات، يضيف كل كيلومتر إضافي نحو 90 ثانية إلى وقت التوصيل بالطائرات المسيّرة.

واجتاز الجيل الجديد من الطائرات المسيّرة مرحلة مراجعة الوثائق واختبارات الطيران تحت إشراف هيئة دبي للطيران المدني، مما يؤكد جاهزيته لبدء التشغيل في دبي.

وتتميز طائرة M-Drone 4L من كيتا درون بمجموعة من القدرات التقنية المتطورة المصممة لتعزيز دقة وكفاءة وموثوقية عمليات التوصيل المباشر إلى العملاء، وتشمل

- التوصيل الذكي: يسهم نظام الاختيار التلقائي لنقطة التسليم والتحكم في التأرجح في إنزال كل طلب بثبات ودقة في نقطة التسليم المحددة.

- التحرير الآلي للطلبات: يعمل مستشعر القوة وعزم الدوران سداسي المحاور، إلى جانب خطاف آلي مزوّد بمحرك لتحرير الطلبات تلقائياً، على ضمان وصول الطلبات إلى نقطة التسليم المحددة.

- التوصيل بالحبال: يتيح نظام الحبال، الذي يصل طوله إلى 15 متراً، للطائرة التحليق في وضع ثابت أثناء إنزال الطلبات إلى العملاء.

- تسليم أسرع للطلبات: تصل سرعة إنزال الطلبات وسحب الحبال إلى مترين في الثانية، مما يسهم في تقليص الوقت اللازم لإتمام عمليات التسليم.

- تصميم ملائم للظروف الجوية الصعبة: تتميز الطائرة بقدرتها على العمل في درجات حرارة تتراوح بين 20 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة مئوية، إلى جانب قدرتها على العمل في ظروف الأمطار الغزيرة.

وقال سعادة محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني: يشهد قطاع توصيل الطلبات بالطائرات بدون طيار في دبي نقلة نوعية جديدة؛ فبعد إطلاق خدمات التوصيل عبر نقاط الاستلام في ديسمبر 2024، ننتقل اليوم إلى تقنية إنزال الطلبات بالحبال، بما يفتح آفاقاً جديدة لخدمة المجتمع والارتقاء بخدمات التوصيل المباشر إلى المنازل دون الحاجة إلى هبوط الطائرة. وتفخر هيئة دبي للطيران المدني بدورها في تمكين هذه الخدمات الاستباقية، بما يجسّد رؤية دبي نحو مستقبل أكثر ابتكاراً في قطاع الطيران.