أبوظبي في 18 نوفمبر / وام / أعلنت «ساحة الخيل» إطلاق موسم اليوبيل الذهبي احتفاءً بمرور خمسين عاماً على إرث الفروسية الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1976، وذلك تحت شعار «50 عاماً.. والمسيرة مستمرة».

ويضم الموسم برنامجاً متكاملاً من الفعاليات الثقافية والترفيهية والأنشطة العائلية، إلى جانب أبرز بطولات الفروسية وسباقات الخيل، ضمن احتفالات تمتد على مدار الأشهر المقبلة.

وتستضيف «ذا أركيدز» فعالية «التجربة الذهبية» خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، فيما تحتضن «ساحة الخيل» يوم 22 نوفمبر فعالية الجري التي تقام تحت شعار «سباق 5 كم.. ومسيرة 5 عقود».

كما تنظم «ساحة الخيل» خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل برنامجاً احتفالياً بمناسبة عيد الاتحاد الخامس والخمسين لدولة الإمارات، مستلهماً شعار احتفالات هذا العام «انتماء وولاء»، ويتضمن باقة من الأنشطة الثقافية والتراثية والعائلية التي تسلط الضوء على التراث الوطني والقيم المشتركة التي تجمع أبناء الإمارات.

وتتواصل فعاليات موسم اليوبيل الذهبي عبر برنامج متنوع يشمل «موسم الروائع» في ديسمبر، يليه «موعد مع الأبطال» في يناير، ثم «رمضان في ساحة الخيل» خلال فبراير، وصولاً إلى «ربيع ساحة الخيل» في شهري مارس وأبريل.

وقال علي الشيبة، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق، الرئيس التنفيذي لـ«ساحة الخيل»، إن اليوبيل الذهبي يمثل مناسبة للاحتفاء برؤية راسخة امتد أثرها على مدى خمسة عقود، وأسهمت في ترسيخ مكانة الفروسية ضمن المشهدين الرياضي والثقافي في أبوظبي، مشيراً إلى الدور الذي أسهمت به أجيال من ملاك الخيل ومحبي السباقات والعائلات المرتبطة بساحة الخيل في الحفاظ على هذا الإرث ونقله من جيل إلى آخر.

وأكد أن موسم اليوبيل الذهبي يجمع الزوار من مختلف الأجيال للاحتفاء بتاريخ «ساحة الخيل» وما شهدته من محطات بارزة على مدى خمسين عاماً، مع مواصلة تطوير برامجها وتجاربها النوعية، بما يعزز مكانتها وجهةً رائدة تجمع بين الرياضة والثقافة والترفيه.