دبي في 18 نوفمبر/ وام / في عالم يزداد تعقيداً باستمرار ومع تلاشي الحدود بين البشر والتكنولوجيا والأنظمة التي نصنعها، ما الذي يجب علينا الحفاظ عليه وتنميته وإعادة تصوره لكي نزدهر كبشر في المستقبل؟.

هذه الأسئلة كانت محور جلسة بعنوان "مستقبل البشرية وتشابك علاقتنا بالتكنولوجيا" تحدث فيها المخترع وعالم الحاسوب الشهير ورائد الأعمال الأمريكي داني هيليس كيف يمكننا تعزيز المعنى والإبداع والثقة وذلك ضمن جلسات منصة "تيد" العالمية في "أسبوع دبي للمستقبل"، والذي ينعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026، ليجمع نخبة من العقول والخبرات والمواهب العالمية لاستشراف التحولات التي ستشكل مستقبل الإنسان والقطاعات الحيوية خلال العقود المقبلة.

وتناول هيليس خلال الجلسة العلاقة المتنامية بين الإنسان والتكنولوجيا، مؤكداً أن التحدي الحقيقي لا يكمن في سرعة التقدم التقني بقدر ما يكمن في القدرة على توجيه هذا التقدم نحو خدمة الإنسان وتعزيز قدرته على الإبداع والتعاون والتفكير على المدى البعيد. وقال: "نحن نعيش لحظة فريدة في تاريخ البشرية، حيث أصبحت الأنظمة التي نبنيها أكثر تعقيداً وتأثيراً من أي وقت مضى والسؤال ليس ما إذا كانت التكنولوجيا ستغيّرنا، بل كيف يمكننا أن نوجّه هذا التغيير بطريقة تعزز إنسانيتنا بدلاً من أن تضعفها.

وأضاف: على مدى التاريخ، كانت أعظم قفزاتنا الحضارية مرتبطة بقدرتنا على توسيع آفاق تفكيرنا. وإذا أردنا بناء مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة، فعلينا أن نتجاوز التفكير في السنوات القليلة القادمة، وأن نطوّر قدرة جماعية على النظر إلى العقود والقرون المقبلة، لأن القرارات التي نتخذها اليوم ستبقى آثارها معنا لفترة أطول بكثير مما نتخيل.

وأشار هيليس إلى أن التكنولوجيا ليست قوة مستقلة عن المجتمع، بل أداة يصنعها البشر وتعكس خياراتهم وقيمهم، موضحاً أن الثقة والمعنى والإبداع ستظل عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عنها مهما بلغت قدرات الأنظمة الذكية والتقنيات المتقدمة. كما دعا إلى تبني مقاربات جديدة لفهم الأنظمة المعقدة التي أصبحت تشكل جزءاً متزايداً من حياتنا اليومية، من شبكات الاتصال والذكاء الاصطناعي إلى البنى التحتية الرقمية العالمية.

وقال إن التسارع الكبير في وتيرة التطور التكنولوجي يفرض على المجتمعات الاعتماد على خيالها الجماعي لفهم التقنيات الناشئة بصورة أفضل، والتعامل مع تحدياتها، واستشراف آثارها بعيدة المدى.

وأضاف: من المثير للاهتمام مدى صعوبة التعامل مع عالم يتغير بسرعة كبيرة. فمن السهل جداً أن ننشغل بما يحدث الآن، لأن هناك الكثير من الأمور المثيرة التي تحدث في الوقت الراهن.

وقال: لكننا سنعيش مع تبعات القرارات التي نتخذها على المدى الطويل، ولذلك علينا أن نُلزم أنفسنا بتخيّل المستقبل بجدية. وإذا أردنا أن نرسم ملامح المستقبل، فعلينا أن نتخذ خيارات، ولكي نتخذ هذه الخيارات لا بد أولاً من أن نتخيل ذلك المستقبل.

وأعرب هيليس أيضاً عن تفاؤله إزاء قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز القدرات البشرية وفتح آفاق جديدة للتعلّم والتطور الشخصي. واعتبر أن التعليم يُعد من أكثر المجالات المرشحة للاستفادة من هذه التقنيات، من خلال إتاحة فرص غير مسبوقة للوصول إلى المعرفة وتجارب تعليمية مخصصة للأفراد حول العالم.

وقال: أي شخص في العالم يمتلك إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي سيكون قادراً على الاستفادة من أفضل المعلمين في العالم، ليوجهوه ويرشدوه ويفتحوا أمامه آفاقاً جديدة، وهذا سيُحدث تغييراً جذرياً في طريقة التعلّم وفي أشياء كثيرة أخرى.

ويعرف داني هيليس بأعماله الرائدة في مجال الحوسبة المتوازية والتكنولوجيا المتقدمة، وهو صاحب فكرة ومصمم ساعة الـ10,000 عام (10,000 Year Clock)، وهي ساعة ميكانيكية صُممت للعمل لمدة 10,000 عام بهدف تشجيع التفكير بعيد المدى في مستقبل البشرية.