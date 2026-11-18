دبي في 18 نوفمبر/ وام / أكدت جيسيكا غرين العالمة والمهندسة الأمريكية خلال الجلسة الثانية من جلسات منصة "تيد" العالمية في أول أيام "أسبوع دبي للمستقبل 2026" أن رفاهية وجودة حياة الإنسان يجب أن تكون في صميم الابتكار المعماري.

وأوضحت خلال حديثها أن المباني الحديثة أصبحت بيئات مغلقة تعتمد بشكل كبير على أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأن تكاليف تشغيل هذه الأنظمة قد تدفع أحياناً إلى تقليص معدلات التهوية، حتى في الحالات التي تتطلب تعزيز تنقية الهواء وتحسين جودته.

وتعتمد مقاربة غرين للموضوع على تزويد المباني بأنظمة مناعية ذكية وقادرة على الاستجابة، بحيث ترصد مسببات الأمراض المحمولة جواً وتفعّل إجراءات للحد من تركّزها عند الحاجة. وأوضحت أن هذه الأنظمة ستجمع بين المستشعرات الحيوية القابلة للبرمجة، وبرمجيات تحليل المخاطر، وتقنيات إدارة المباني الحالية، لمراقبة جودة الهواء الداخلي والاستجابة للتهديدات الصحية المحتملة.

وأشارت غرين إلى أن البشرية تدرك منذ زمن طويل قدرة الميكروبات المحمولة جواً على التسبب بالأمراض، موضحة أن آثار العدوى التنفسية قد تمتد إلى ما هو أبعد من المرض الأولي نفسه.

واستشهدت بدراسات أظهرت وجود ارتباط بين دخول المستشفى بسبب الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي وزيادة احتمالية تشخيص مرض الزهايمر لاحقاً، فضلاً عن وجود صلة بين الإصابة بأزيز الصدر خلال عدوى فيروس الأنف لدى الأطفال الصغار وارتفاع خطر الإصابة بالربو في مراحل لاحقة من حياتهم. ورأت أن هذه النتائج تؤكد أهمية الحد من التعرض لمسببات الأمراض المحمولة جواً داخل البيئات المغلقة.

وقالت: أؤمن بأن المباني ستتمتع في مستقبل غير بعيد بأنظمة مناعية تحمينا من الإصابة بالأمراض.

وفي شرحها لآلية عمل هذه الأنظمة، أوضحت أنه عند رصد مستوى متوسط أو مرتفع من المخاطر، ستتواصل التطبيقات الذكية مع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لإبلاغها بضرورة زيادة تدفق الهواء النقي أو تعزيز عمليات الترشيح والتنقية.

وأضافت أن المهندسين يطورون تقنيات قادرة على تركيز المواد البيولوجية المجمعة من الهواء، بما يتيح للمستشعرات تحديد أنواع محددة من الفيروسات والبكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى. كما يمكن برمجة هذه المستشعرات لتناسب بيئات مختلفة، مثل المدارس والمستشفيات والمطارات، وتحديثها باستمرار لرصد مسببات الأمراض المستجدة.

ولفتت غرين إلى أن شبكات المباني المترابطة قد تُمكّن مستقبلاً من تتبع حركة مسببات الأمراض المحمولة جواً بين المباني والمدن بشكل شبه فوري، ما يسهم في تحسين فهم أنماط انتشار العدوى ودعم الاستجابة المبكرة للتهديدات البيولوجية المحتملة.

وتُعد جيسيكا غرين من أبرز الباحثين العالميين في مجال دراسة الميكروبات في البيئات المبنية، وقد كرّست جزءاً كبيراً من أبحاثها لفهم الكيفية التي تتشكل بها المجتمعات الميكروبية داخل المباني وتأثيرها في صحة الإنسان.

وشددت في أعمالها البحثية ومحاضراتها العالمية على أن المباني ليست فراغات محايدة، بل أنظمة بيئية معقدة تتفاعل باستمرار مع شاغليها والهواء المحيط بها. وتطمح من خلال هذا التوجه إلى تطوير جيل جديد من المباني الذكية القادرة على استشعار المخاطر الصحية والاستجابة لها تلقائياً، بما يسهم في الحد من انتقال الأمراض وتحسين جودة الحياة في المدن المستقبلية.