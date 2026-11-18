الشارقة في 18 نوفمبر / وام / تنطلق غدا منافسات بطولة الشارقة كلباء الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم 2026 بإجراءات الفحص البيطري التي يخضع لها 250 خيلاً يشارك معها 180 فارسة وفارسا من 30 دولة حول العالم ومن المتوقع زيادتها وحسم عدد المشاركين في البطولة مع إكتمال مرحلة الفحص البيطري للخيول المشاركة.

وتأتي بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز 2026 التي تستمر حتى 22 نوفمبر الجاري ضمن مهرجان الشارقة للفروسية في نسخته الثامنة ويشرف على تنظيمه نادي الشارقة للفروسية والسباق ويأتي ترجمةً لدور الرياضة في الترويج السياحي لكافة مناطق إمارة الشارقة ومواصلتها لمسيرة نهضتها على كافة الأصعدة .

ويترأس الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق اللجنة المنظمة للبطولة ويديرها سعادة سلطان بن محمد خليفة اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية ويتولى أشرف جابر الليثي الإدارة التنفيذية للبطولة التي يترأس الحكم الدولي خليل إبراهيم لجنة تحكيم منافساتها بمعاونة خمسة محكمين دوليين بالإضافة إلى حكم دولي من خارج الدولة المنظمة موفد الاتحاد الدولي للفروسية إلى البطولة، فيما يصمم مسارات منافسات البطولة للعام الثاني على التوالي المصمم الدولي الإماراتي يوسف المحمودي بمساعدة مصممين دوليين ويشرف على ميادين البطولة الدولي علي مهاجر بمعاونة خمسة مشرفين دوليين.

وتواصل البطولة تقديم منافساتها الدولية في رياضة قفز الحواجز على شاطىء كلباء من فئة الثلاثة نجوم في نسختها الثالثة والرابعة منذ انطلاقتها بتصنيفها الدولي من فئة النجمتين عام 2023 وضمن مراحل تطوير فعالياتها تتزامن مع الحدث الرئيس منافسات بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لتوسيع فرص المشاركة أمام فارسات وفرسان القفز من جميع الفئات وفق حاجة الفرسان والخيول للمشاركة في هذا المستوى من المنافسات الدولية.

ويشرف على البطولة الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق وتشتمل البطولة من فئة الثلاث نجوم على 6 منافسات دولية ورصدت لها جوائز مالية يبلغ مجموعها 140 ألف يورو وتتراوح ارتفاعات حواجزها من 1.30 متر إلى 1.50 متر و منافسة جائزة لونجين الكبرى بقيمة 60 ألف يورو وتشتمل البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة على 6 منافسات أيضاً ويتراوح ارتفاع حواجزها بين 1.15 متر وحتى الارتفاع 125 سم ومجموع جوائزها 11 ألف يورو.