دبي في 18 نوفمبر/ وام / أعلن "أسبوع دبي للمستقبل" عن انضمام شركة "أمنيات"، كشريك استراتيجي في دورتيه لعامي 2026 و2027 ويستند هذا الاختيار إلى خبرة الشركة الممتدة لعقدين من الزمن في ابتكار مساحات معيشية تساهم في حفز الحوار العالمي بشأن مستقبل الحياة الإنسانية.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 10,000 مشارك لاستكشاف سبل توظيف التطورات المعرفية والتكنولوجية في تحسين أنماط حياة الناس من خلال نقاشات تتناول مستقبل المدن، والرفاهية، والفرص الاقتصادية.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات: تضع دبي الإنسان وجودة حياته في صميم رؤيتها المستقبلية انطلاقاً من إيمان راسخ بأن التقدم الحقيقي يُقاس بما يحققه من أثر ملموس في حياة الناس، وقد أصبحت المدينة اليوم وجهة عالمية تستقطب الأفكار والرؤى التي تخدم هذه الغاية. ويبرز الذكاء الاصطناعي بوصفه ركيزة أساسية لهذه الرؤية لما يوفره من إمكانات تعزز تنافسية دبي وتمكّن الشركات من فهم تطلعات الناس وتلبية احتياجاتهم المتطورة بفاعلية أكبر.

وأضاف: يأتي أسبوع دبي للمستقبل ليسلط الضوء على هذه الفرص، ويفتح آفاقاً أوسع لتوظيف المعارف الجديدة في تحسين أنماط حياة الناس. وتحمل هذه الشراكة بالنسبة إلى ’أمنيات‘ مسؤولية واضحة في ضمان أن تسهم المساحات التي نبتكرها في إثراء تجربة الإنسان على مر الأجيال.

وفي إطار البرنامج، يلقي مهدي أمجد الكلمة الافتتاحية في "منصة مستقبل دبي" في اليوم الأخير من أسبوع دبي للمستقبل، وتجمع المبادرة 500 من الكفاءات المتخصصة من خمسة قطاعات حيوية في دبي، يناقشون خلالها مستقبل هذه القطاعات، ويحددون الخطوات والالتزامات التي يمكنهم اتخاذها للإسهام في رسم ملامح هذا المستقبل.

وتُعدّ "أمنيات" إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي، ومن الشركات المحلية ذات الرؤية الطموحة التي تسهم في رسم ملامح المشهد الجمالي والثقافي والاقتصادي للإمارة. وانطلاقاً من مفهومها "فن التطور والارتقاء"، تجمع الشركة بين الفخامة الاستثنائية وأنماط العيش المصممة بعناية، لتقدم تصاميم وتجارب فريدة في مشاريعها السكنية والفندقية والتجارية.