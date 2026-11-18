أبوظبي في 18 نوفمبر / وام / كشفت دراسة "القيم الأسرية في العصر الرقمي - من الحماية إلى التمكين"، التي أعلن نتائجها مركز الشباب العربي، أن مؤشر مركزية الأسرة في اتخاذ القرارات المهمة لدى الشباب المشاركين بلغ 81.4 من 100، مقابل تسجيل مؤشر التأثير الرقمي في آرائهم وقيمهم وقراراتهم الشخصية 59.4 من 100 وفقاً لتقييماتهم، بما يعكس استمرار مكانة الأسرة مرجعاً أساسياً للتوجيه والدعم، بالتوازي مع حضور مؤثر للمنصات الرقمية في تشكيل قناعات الشباب واختياراتهم.

ويأتي إعلان الدراسة تزامناً مع "عام الأسرة 2026" في دولة الإمارات الذي يحمل شعار "نماء وانتماء"، وإثر حلول أولوية الأسرة في الترتيب الثالث ضمن استطلاع أولويات الشباب العربي 2026 الذي أطلقه المركز في وقت سابق، حيث يقدّم المركز من خلالها "إطار مركز الشباب العربي لتحقيق استدامة القيم الأسرية"، لدعم صنّاع القرار والمؤسسات المعنية بالشباب والأسرة والتعليم في تطوير سياسات وبرامج تستجيب للتحولات الرقمية والاحتياجات اليومية للأسر والشباب.

وأظهرت النتائج استمرار حضور القيم الأسرية الأساسية لدى المشاركين، مع إعادة ترتيبها وتغير أساليب انتقالها وممارستها بين الأجيال، موضحةً أن ترسيخ هذه القيم في ظل تعدد مصادر التأثير بات يتطلب جهداً تربوياً واعياً ومنظماً تتكامل فيه القدوة والحوار والممارسات اليومية المشتركة، إلى جانب تبادل المبررات والمشاركة في اتخاذ القرارات بين الآباء والأبناء، وتطلع الشباب إلى مساحة من الاستقلالية وتحمل المسؤولية، في وقت تتشكل فيه هويتهم الرقمية في تفاعل مستمر مع هويتهم الأسرية وبالتوازي مع دور المنصات والخوارزميات في بناء المعرفة وتشكيل معايير النجاح والانتماء.

ولفتت الدراسة إلى أن اجتماع أفراد الأسرة في مكان واحد لا يضمن جودة التواصل بينهم، لا سيما مع انشغال كل فرد بشاشته، ما يجعل نوعية الوقت المشترك والتفاعل المباشر عاملين مهمين للحفاظ على الروابط الأسرية، كما رصدت فجوة بين إدراك الأسر والشباب للتحديات الرقمية وتوافر الأدوات والبرامج العملية للتعامل معها، رابطةً ذلك بسرعة التحولات الرقمية والاجتماعية وقدرة المؤسسات المعنية على مواكبتها، ومؤكدةً الحاجة إلى دعم تطبيقي يراعي الضغوط اليومية للأسر ويساعدها على تحويل الوعي إلى ممارسات مستدامة.

وبينت الدراسة اختلافاً في أولويات الطرفين؛ إذ يركز الآباء على الحماية والمتابعة ووضع الضوابط، بينما يمنح الشباب أهمية أكبر لجودة العلاقة مع الوالدين والحوار والثقة المتبادلة، مشيرةً إلى أن فاعلية القواعد الأسرية ترتبط بشرحها ومناقشتها وإشراك الأبناء فيها، ضمن بيئة تمنحهم الأمان للتعبير عن آرائهم وطلب الدعم عند مواجهة المشكلات.

وتجمع الدراسة بين البحث الميداني والتحليل وتقديم التوصيات لتناول العلاقات بين الأجيال وأساليب نقل القيم وتشكيل الهوية وتحديد مجالات التدخل على مستويات المؤسسات والأسر والشباب، مستندةً إلى منهجية بحثية متعددة المستويات شملت 12 مجموعة نقاش معمقة بمشاركة 100 شاب وشابة من دول عربية مختلفة، و16 زيارة لأسر في عدد من الدول العربية للاطلاع على طبيعة العلاقات والتفاعلات اليومية بين الآباء والأبناء، و6 مقابلات معمقة مع خبراء في علم الاجتماع وعلم النفس الأسري والاستخدام الرقمي، فضلاً عن مراجعة الأدبيات والدراسات والتقارير ذات الصلة، علماً بأن قيمتي مؤشري مركزية الأسرة والتأثير الرقمي استندتا إلى إجابات عينة من 100 شاب عربي وتعبران عن متوسط تقييماتهم على مقياس من 1 إلى 10 جرى تحويله إلى مقياس من 100، ولا تمثلان نسباً مئوية من أفراد العينة.

ويترجم الإطار الذي قدّمه المركز هذه النتائج إلى ثلاث مراحل مترابطة ومتكاملة تدعم وظائف الأسرة في الرعاية والتوجيه وبناء الهوية والانتماء وتمكين الأبناء للتعامل مع الضغوط والمتغيرات الرقمية؛ حيث تركز المرحلة الأولى "الحماية" على إدارة المخاطر الرقمية اليومية عبر ضوابط لتنظيم الوقت والأجهزة والمنصات، وبرامج للوقاية، وقنوات للدعم والإرشاد، وتوفير بدائل رقمية آمنة ومحتوى عربي هادف.

وتمنح المرحلة الثانية "العلاقة" الأولوية لبناء الثقة والاستماع المتبادل بين الآباء والأبناء، وتنمية مهارات الوالدية الرقمية الواعية، وإشراك الشباب في القرارات الأسرية، وتعزيز التفاعل عبر الأنشطة المشتركة، فيما تهدف المرحلة الثالثة "المناعة" إلى بناء قدرة الأسرة على الاستجابة للتحديات بمرونة واستدامة، استناداً إلى الاحتواء العاطفي والهوية الأسرية، وتنمية التفكير النقدي والاستقلالية والمسؤولية والانضباط الذاتي لدى الأبناء.

وعلى المستوى المؤسسي، أوصت الدراسة ببناء أطر وطنية للسلامة الرقمية، وتعزيز مساءلة المنصات عن آثارها على النشء والشباب، ورصد تأثيراتها في النمو المعرفي والعاطفي وربط النتائج بصنع السياسات، وإدماج التربية الرقمية النقدية وفهم آليات عمل الخوارزميات في المناهج التعليمية، وتطوير سياسات تدعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وإنشاء مراكز للإرشاد الأسري الرقمي، والاستثمار في محتوى عربي جاذب يعزز القيم والهوية، إلى جانب تصميم برامج تدريبية للأسر تستند إلى المواقف الواقعية، وتطوير أدوات وأدلة تساعد الوالدين على إدارة الوقت وتنظيم استخدام الأجهزة، وقياس نجاح البرامج عبر التغيرات الفعلية في السلوك والعلاقات داخل الأسرة.

ودعت التوصيات على مستوى الأسرة إلى ممارسة القدوة في الاستخدام المتوازن للتقنيات، وتخصيص وقت يومي للتواصل والأنشطة المشتركة، واعتماد "ميثاق رقمي أسري" يحدد قواعد واضحة بمشاركة الأبناء ويراعي مراحلهم العمرية، والاستماع قبل إصدار الأحكام لتشجيع الأبناء على اللجوء إلى أسرهم عند مواجهة التحديات، بينما ركزت على مستوى الشباب على إدارة الوقت والانتباه، والتحقق من المعلومات، وفهم تأثير الخوارزميات في المحتوى والاختيارات، والمشاركة في وضع القواعد الأسرية ومراجعتها، وتوظيف المنصات في تعزيز الروابط العائلية وإنتاج المحتوى الثقافي والمعرفي الداعم للهوية والانتماء والمسؤولية المجتمعية.