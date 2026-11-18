دبي في 18 نوفمبر/ وام / أكد سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن أسبوع دبي للمستقبل الذي اتخذ هذا العام شعار "لأجل إنسان المستقبل" ينطلق من سؤال أساسي، هل نبني مستقبلاً أكثر تقدماً، أم نبني مستقبلاً أكثر إنسانية؟، داعياً حضور الجلسة الافتتاحية إلى طرح أسئلة جديدة واختبار أفكار مختلفة، أو الالتقاء بشخص لم يتوقعوا لقاءه، أو تغيير قناعة، أو المساهمة بفكرة جديدة ، فهذا ليس حدثاً تقليدياً يجري داخل قاعات المؤتمرات بل هو إعادة ابتكار لتجربة المؤتمرات قررت دبي خوضها لأن ثقافة المبادرة وتحمل المخاطر المحسوبة جزء من الحمض النووي لهذه المدينة التي تعاملت دائماً مع المستقبل باعتباره شيئاً يمكن تصميمه وبناؤه، وليس مجرد توقعه وانتظاره، وهو ما كان دوما نهج دبي وقيادتها.

وأضاف بلهول أن أسبوع دبي للمستقبل بداية مثالية لاجتماع الأفكار والتنفيذ، والأشخاص والفرص، والتساؤلات والتجارب العملية، طول أربعة أيام مليئة بالفضول والأسئلة الكبرى تجمع كل ما تعلمناه في مجال استشراف المستقبل وتصميمه وبنائه، لفتح هذا الحوار أمام العالم بأسره فالمستقبل ليس حواراً واحداً، ولا تقنية واحدة، ولا إجابة واحدة.

واعتبر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن المستقبل لا يصل إلينا على شكل قطاعات منفصلة فالذكاء الاصطناعي سيلتقي بالصحة، والعلم سيتقاطع مع الهوية، والمدن مع جودة الحياة، والتكنولوجيا مع العمل والعلاقات الإنسانية، لذلك، بدلاً من تنظيم الأسبوع وفق قطاعات وصناعات، تم تنظيمه حول خمسة أسئلة إنسانية رئيسية هي كيف سنعيش؟ وكيف سنفكر؟ وكيف سنبتكر؟ وكيف سنشعر؟ وكيف سنمارس الأعمال؟ ومن هنا يبدأ أسبوع دبي للمستقبل من الإنسان نفسه وليس التقنيات والصناعات والابتكارات الكبرى، ومن كيفية تأثير التغيير في حياتنا اليومية ووجودنا ومستقبل مجتمعاتنا، فالمستقبل في نهاية المطاف سيعيشه الإنسان.

وتطرق في كلمته إلى طبيعة أسبوع دبي للمستقبل التي تجمع تحت سقف واحد علماء وفنانين وصناع سياسات ورواد أعمال وباحثين ومستثمرين وطلاباً ومبتكرين وقادة أعمال، بهدف إتاحة مساحة للحوار بين مختلف التخصصات والخلفيات حول التحديات والفرص التي سيحملها المستقبل من خلال حوارات وعروض توضيحية ومسابقات وورش عمل ومناظرات ومعارض وتجارب ثقافية وابتكارية متنوعة.

ولخص الرئيس التنفيذي لـمؤسسة دبي للمستقبل أهم محطات أسبوع دبي للمستقبل الذي يشارك به أكثر من 10 آلاف شخص، ويستضيف ضمن "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية" في منصة التجارب والابتكارات أكثر من 100 نموذج أولي من جامعات ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب منصة مستقبل دبي التي تجمع 500 من الكفاءات والقيادات في القطاعات الحيوية الرئيسية في دبي للمشاركة بخبراتهم ورؤاهم وأفكارهم في مسيرة تصميم المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، وبطولة التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2026، ومسابقة الإمارات للروبوتات، ضمن منصة تحديات المستقبل، وضمن منصة الفعاليات الجانبية تبرز خصوصا منصة ستارز التي توحد العلوم والتكنولوجيا والفنون والبحوث في نقاش مشترك يستكشف الذكاء الاصطناعي وعلم الأحياء وعلوم الأعصاب والروبوتات وعلم النفس من خلال التساؤل عما يجعل الإنسان إنساناً. فيما تقدم "منصة مشاريع المستقبل"، فرصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لعرض مشاريعها وابتكاراتها وأفكارها المستقبلية، وتتيح منصة الفعاليات الخارجية مساحة لأفراد المجتمع للانخراط في أسبوع دبي للمستقبل.

ورحب بلهول بمشاركة منصة "تيد" في افتتاح أسبوع دبي للمستقبل، ضمن فعاليات منصة الحوار، معتبراً أن الأفكار الملهمة والرؤى المختلفة التي تقدمها تشكل انطلاقة مثالية لأربعة أيام من النقاشات والاستكشافات الفكرية حول أبرز قضايا المستقبل.

يذكر أن "أسبوع دبي للمستقبل" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، سيشهد برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، وعروض الأفكار، والمعارض، والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.

ويستضيف هذا الحدث العالمي أكثر من 10,000 مشارك من الخبراء والمخترعين والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والمتخصصين في مختلف المجالات الحيوية والمستقبلية من حول العالم في مكان واحد ووقت واحد لمناقشة وتجربة التطورات التي ستشكل مستقبل مختلف القطاعات التي تهم الناس حول العالم، وتسليط الضوء على أبرز التغييرات الجذرية التي يشهدها عالمنا، والعمل على رسم تصورات وتوقعات لما سيكون عليه المستقبل.