الشارقة في 18 نوفمبر / وام / استقطب جناح وزارة الثقافة أكثر من 2500 زائر، وشهد توقيع اتفاقيتي تعاون وتنظيم 14 جلسة وندوة وورشة قدمها 45 متحدثاً بمشاركة أكثر من 450 شخصاً، إلى جانب 6 حفلات لتوقيع الكتب، وذلك في ختام مشاركة الوزارة على مدى 12 يوماً في الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 التي أقيمت بمركز إكسبو الشارقة من 4 إلى 15 نوفمبر الجاري تحت شعار "من صنع الحكايات".

وعرضت الوزارة خلال مشاركتها مختبر "رمسة" الذي يوظف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لأرشفة ورقمنة التراث اللغوي واللهجات المحلية وتعزيز حضور اللهجة الإماراتية ضمن استراتيجية الهوية الوطنية، ونظمت مختبر "أطفالنا.. يصنعون ثقافة المستقبل" لتحويل أفكار النشء إلى مبادرات تماشياً مع الميثاق الوطني لثقافة الطفل، بمشاركة 25 طفلاً وطالباً و18 خبيراً و30 مسؤولاً وتنفيذياً ثقافياً وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ومؤسسة أطفال الشارقة.

كما وقعت الوزارة اتفاقيتي تعاون مع مكتبة الفجيرة الرقمية العامة ومعهد الشارقة للتراث، ونظمت الجلسة الشبابية "هويتنا الإماراتية وموروثنا الثقافي" بالتعاون مع مجلس شباب الإمارات للثقافة والهوية الوطنية، وورشاً تفاعلية في صناعة الورق وفواصل السفيفة وسلاسل مفاتيح التلي.

ودعمت الوزارة الإنتاج الأدبي بالاحتفاء بثمانية إبداعات شبابية إماراتية، وتوقيع إصدارات الحاصلين على البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، وعقد لقاءات مهنية لربط المؤلفين الجدد بالوكالات الأدبية لإدارة حقوق الملكية الفكرية وتسويق أعمالهم محلياً ودولياً عبر جلسة "الوكالات الأدبية وتمكين المؤلفين المبدعين"، فيما ناقشت الجلسات انتقال الكاتب الإماراتي للعالمية، وتوثيق الإصدارات الوطنية للذاكرة التاريخية، ودور التأشيرة الذهبية في استقطاب المواهب، وإسهامات رواد الثقافة، والعلاقات الثقافية والأدبية مع سلطنة عُمان ضيف شرف المعرض، والشراكات المجتمعية والمؤسسية لاستدامة العمل الثقافي وصون التراث.

وعرّف الجناح بسياسات ومشاريع وخدمات الوزارة في حفظ التراث وتعزيز الهوية واللغة العربية وتمكين الفنون وتفعيل المراكز الثقافية والتمثيل والتعاون الدولي، ومنها الاستراتيجية الوطنية للهوية الإماراتية، والسجل الوطني للتراث الثقافي، والبرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع وإصدارات منحة التأليف والنشر، وتوصيتا التفرغ الإبداعي والإقامة الذهبية للمبدعين، وجائزة البردة، والإطار الوطني لأنشطة الثقافة الإماراتية في المدارس، ومبادرة إحياء الإصدارات الوطنية بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية ومكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدةً مواصلة جهودها لتطوير بيئة حاضنة للإبداع وتعزيز التكامل المؤسسي وترسيخ حضور الثقافة الإماراتية وموروثها إقليمياً ودولياً.