الشارقة في 18 نوفمبر / وام / وقع مجمع الشارقة للفضاء والفلك التابع لجامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع شركة "مكتبة يوميفيرس" الصينية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات علوم الفضاء والفلك والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية، وتبادل الخبرات والمعرفة العلمية.

وقع المذكرة سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير مجمع الشارقة للفضاء والفلك، والدكتورة نوال بنزاوية، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "مكتبة يوميفيرس" المتخصصة في التعليم والتدريب والتكنولوجيا والابتكار وتطوير البرامج التعليمية الدولية.

وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين بحث تطوير دبلومات مهنية وبرامج شهادات متخصصة في علوم الفضاء والفلك، وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي الفضائي، والأمن السيبراني الفضائي، وفقاً للموافقات والاعتمادات المعمول بها، إلى جانب تعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي والاستفادة من الإمكانات العلمية والتقنية المتوفرة لدى الطرفين.

وتتضمن المذكرة التعاون في تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات العلمية، وبحث فرص تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن تنفيذ مبادرات تعليمية تستهدف المدارس والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في تعزيز اهتمام الطلبة بعلوم الفضاء والفلك والتكنولوجيا الحديثة وتنمية معارفهم ومهاراتهم العلمية.

كما تتيح مذكرة التفاهم توسيع نطاق التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية والتكنولوجية المتخصصة، لا سيما في الصين، من خلال تنظيم الزيارات العلمية وبرامج التبادل وتنفيذ المبادرات المشتركة، بما يدعم نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ويسهم في تأهيل الكفاءات وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.