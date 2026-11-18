أبوظبي في 18 نوفمبر / وام / توج فريق مدرسة الظاهر للشراكات التعليمية – العين بلقب النسخة الأولى من بطولة "كأس الطفولة المبكرة" إثر فوزه في المباراة النهائية بنتيجة (2-1)، في ختام المنافسات التي نظمها نادي العين بالتعاون مع وزارة الأسرة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة نحو 200 طفل بعمر ثماني سنوات فما دون يمثلون ثماني مدارس وأندية مجتمعية بمنطقة العين.

وشهدت البطولة إقامة 18 مباراة بنظام خروج المغلوب، بواقع 30 دقيقة لكل مواجهة وصولاً إلى تأهل أربعة فرق لنصف النهائي وفريقين للنهائي، ضمن نظام راعى أعمار الأطفال وقدراتهم لصقل مهاراتهم الكروية واكتشاف متعة النشاط البدني وبناء الثقة بالنفس وتكوين الصداقات وتعلم العمل الجماعي وترسيخ قيمة المشاركة، حيث قدّم الكأس والميداليات في الحفل الختامي، مشيدين بجهود جميع الأطفال المشاركين، كل من سليمان العامري مدير قطاع المشاريع الخاصة والشراكات بالإنابة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وإبراهيم النعيمي المدير التنفيذي للألعاب الجماعية في شركة نادي العين للألعاب الرياضية، ومالك العامري مدير أول للعلاقات المجتمعية في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وأكدت سعادة الدكتورة حصة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، حرص الهيئة بالتعاون مع نادي العين على توفير مساحة تمنح الأطفال متعة اللعب وخوض تجارب جديدة تعزز ثقتهم بأنفسهم واكتشاف قدراتهم وتكوين الصداقات والشعور بروح الفريق والانتماء وصنع ذكريات يشاركونها مع أسرهم، وذلك في إطار البطولة المندرجة ضمن نحو 300 فعالية وتجربة يقدمها أكثر من 130 شريكاً خلال "أسبوع الطفولة المبكرة 2026" المقام على مستوى الدولة من 16 إلى 22 نوفمبر تحت شعار "كل لحظة تصنع فرقاً" بقيادة وزارة الأسرة وبالتعاون مع الهيئة للتأكيد على أهمية السنوات الأولى من حياة الطفل، وبدعم من الجهات المنضمة لفئة "مساهم في بناء المجتمع" وهي "بيورهيلث القابضة"، ومجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة.