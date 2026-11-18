دبي في 18 نوفمبر/ وام / شاركت وزارة الداخلية في أعمال معرض ومؤتمر التعدين The Mining Show 2026، الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي، مستعرضةً أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة لتعزيز منظومة الأمن والسلامة في مواقع التعدين والمحاجر.

واستعرضت الوزارة، من خلال جناحها في المعرض، مجموعة من الأنظمة والحلول المتطورة، شملت تقنيات الرصد المبكر لحوادث المتفجرات، وحلول التفتيش الذكي للمواقع الصناعية، إلى جانب أنظمة المراقبة وتحليل البيانات في بيئات العمل عالية الخطورة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الرقابة ورفع مستويات الجاهزية والاستجابة للمخاطر.

وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري، قائد قوات الأمن الخاصة، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات، أن مشاركة الوزارة في المعرض تأتي في إطار حرصها على دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز منظومة الأمن الصناعي، من خلال تطوير الحلول التقنية وأنظمة حماية المواقع الحيوية، ورفع مستويات جاهزيتها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وأوضح أن المعرض يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال تأمين المواقع الصناعية والمحاجر، مشيراً إلى مواصلة الوزارة جهودها لتطوير الأطر التنظيمية لقطاع المتفجرات المدنية، وتوحيد برامج التدريب، وتطبيق أنظمة متكاملة لتتبع دورة حياة المتفجرات، بما يعزز الشفافية ويضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية.