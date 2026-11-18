الشارقة في 18 نوفمبر / وام / تنفذ جمعية الشارقة الخيرية حملة «شتاء دافئ» هذا العام في أكثر من 9 دول بمخصصات مالية تبلغ 6 ملايين درهم تشمل توفير الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة ومستلزمات التدفئة لما يزيد عن 110 ألف مستفيد من الفئات الأكثر احتياجا.

وتسهم الحملة في التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة ومساعدتها على مواجهة انخفاض درجات الحرارة من خلال توفير احتياجات شتوية أساسية تعزز شعورها بالدفء والأمان .

وتشمل الدول المستفيدة الأردن وكوسوفو ومصر وقيرغيزستان وطاجيكستان وإثيوبيا وبنجلاديش وألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود حيث تتنوع المساعدات المقدمة وفقا لاحتياجات المستفيدين وطبيعة الظروف المناخية في كل دولة بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وقال علي محمد الراشدي رئيس قطاع المشاريع والمساعدات في الجمعية إن حملة «شتاء دافئ» تمثل استجابة إنسانية للاحتياجات التي تتجدد مع حلول فصل الشتاء مشيرا إلى أن الجمعية تحرص على تنفيذ مشروعاتها الميدانية وفق احتياجات المجتمعات المستفيدة وبما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وأضاف أن توفير الملابس والأغطية ومستلزمات التدفئة لا يقتصر أثره على تلبية احتياج موسمي بل يمتد إلى مساندة الأسر في مواجهة الظروف المناخية الصعبة وتخفيف جانب من الأعباء التي تتحملها مؤكدا أن تنوع الدول المستفيدة يعكس حرص الجمعية على توسيع نطاق عطائها والوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجا.