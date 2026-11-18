دبي في 18 نوفمبر/ وام / أكد العميد الدكتور الخبير حمدان أحمد حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة دبي، أن شرطة دبي تعتمد منظومة متكاملة لاستشراف التحديات والفرص المستقبلية تمتد لعشر سنوات، وتستند إلى تحليل المتغيرات العالمية والمحلية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في بناء السيناريوهات وتقييم المخاطر، وتحويل نتائج الدراسات إلى مشاريع ومبادرات تعزز الجاهزية الأمنية والمؤسسية.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مشاركة شرطة دبي في فعاليات أسبوع دبي للمستقبل 2026، إن استشراف المستقبل يشكل ركيزة رئيسية في تطوير العمل الشرطي، مشيراً إلى أن جميع المشاريع والمبادرات والأفكار المستقبلية ترتبط بالتحديات والأولويات والفرص التي تفرزها التحولات المتسارعة على المستويين المحلي والعالمي.

وأوضح أن المركز يعتمد منهجية علمية تبدأ برصد المتغيرات الداخلية والخارجية وتحليل الإشارات المستقبلية، مروراً بإعداد الدراسات وبناء سيناريوهات متعددة تحاكي فرضيات مختلفة، وصولاً إلى تحديد احتمالات وقوع المخاطر وحجم تأثيرها وإمكانية اكتشافها، بما يسهم في إعداد تمارين استباقية وتطوير مشاريع ومبادرات مستقبلية.

وأشار إلى أن استشراف المستقبل يختلف عن التخطيط الاستراتيجي من حيث الأفق الزمني، موضحاً أن المنهجية التي تتبعها شرطة دبي في الاستشراف تمتد لعشر سنوات، مقابل خمس سنوات للتخطيط الاستراتيجي، الأمر الذي يتطلب عمليات رصد وتحليل مستمرة لضمان مواكبة التحولات والتطورات العالمية.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة أساسية في عمل المؤسسات الحديثة، وأن شرطة دبي تستفيد من هذه التقنيات في تحليل المتغيرات واستشراف التحديات المستقبلية، إلى جانب ما تمتلكه من ابتكارات وبراءات اختراع تدعم أهدافها المؤسسية.

وشدد على أن الاستثمار في الإنسان يمثل أولوية رئيسية في منظومة الاستعداد للمستقبل، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تعمل على تطوير كفاءات كوادرها من خلال برامج ودبلومات متخصصة، أسهمت في تأهيل مصممين للمستقبل يمتلكون مهارات بناء الرؤى الاستشرافية وتحليل المخاطر ورصد المتغيرات واستخدام الأنظمة الحديثة.

وأضاف أن تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والتطورات التقنية المتسارعة لا يقل أهمية عن الاستثمار في الحلول التكنولوجية، مؤكداً أن بناء القدرات البشرية يمثل أساساً لضمان قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات المستقبلية بكفاءة.

وفي سياق متصل، كان مركز استشراف المستقبل بشرطة دبي قد أعلن، ضمن نتائج أعماله حتى سبتمبر 2026، إعداد 55 تقريراً بحثياً، و17 رؤية مستقبلية، و17 دراسة علمية، و12 سيناريو مستقبلياً، إلى جانب تنفيذ 11 مشروعاً ومبادرة مستقبلية، وعقد 42 جلسة حوارية، وتنظيم 52 ورشة عمل ومحاضرة وندوة.

وحصل المركز على جائزة وزير الداخلية للتميز لعام 2025 عن فئة «أفضل جهة في الجاهزية للمستقبل» للمرة الثانية على التوالي، وجائزة دبي للتميز الحكومي لعام 2024 عن فئة «الجهة الأكثر جاهزية للمستقبل»، إلى جانب الاعتماد الدولي في استشراف المستقبل من المعهد العالمي لإدارة الابتكار للفترة من 2023 إلى 2028.