العين في 18 نوفمبر / وام / يقدم مهرجان العين للكتاب 2026 في دورته الـ17، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري، سلسلة من الجلسات والورش التفاعلية التخصصية ضمن محور "الطفل والأسرة"، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 "عاماً للأسرة"، وتجسيداً لرؤية المركز الاستراتيجية في تعزيز مكانة اللغة العربية وغرس القيم النبيلة وتحويل القراءة إلى عادة يومية وأسلوب حياة مستدام في قالب يمزج التعليم بالأنشطة العملية والترفيهية لجميع أفراد العائلة.

ويتضمن المحور فعاليات ذات أبعاد تربوية ونفسية ومبتكرة؛ تشمل جلسة "أنا أقول بثقة" التي تقودها كاتبة قصص الأطفال أسماء العامري بتوظيف السرد القصصي واللعب والتمثيل المسرحي لمساعدة الصغار على فهم مشاعرهم والتعبير عنها بجرأة والتحدث مع من يثقون بهم عند الخوف أو عدم الارتياح مع تقديم بطاقات أنشطة منزلية لتعزيز التواصل مع أولياء الأمور، وجلسة "مساحة آمنة" التي تقدمها ممارسة العلاج بالفن مريم النعيمي عبر الفنون البصرية والألعاب البسيطة لاستكشاف مفهومي الأمان والدعم الأسري والتعبير عن الاحتياجات وبناء الثقة بالنفس والشعور بأهمية أصواتهم ومشاعرهم، إلى جانب عرض مسرحي لمبادرة "العربية بذائقة أصحاب الهمم" يقرب مفردات العربية بقوالب بصرية ترسخ حبها في نفوس الصغار، وجلسات حوارية وورش تطبيقية لمدارس ومؤسسات تعليمية بالدولة تستعرض دمج المناهج بالفنون الإبداعية وتوثيق السلوكيات السليمة عبر القراءة التشاركية والأنشطة الميدانية المحفزة للتفكير النقدي والتعاون.

ويخصّص المحور جلسات توعوية للأسر منها جلسة "رحلة النمو: ما الذي يحتاجه طفلك في كل مرحلة"، بمشاركة طبيب الأطفال المتخصص الدكتور مهند الجمل، وتنفيذي أول خدمات مجتمع بدائرة الثقافة والسياحة اليازية الشامسي، لمناقشة أساليب دعم الأطفال وفهم مراحل نموهم السلوكي والجسدي ومراعاة الفروق الفردية وأهمية المتابعة المستمرة مع المختصين لتأمين بيئة أسرية وصحية مستقرة، بما يعكس حرص المهرجان والمركز على الاستثمار في عقول الأطفال واليافعين وتعزيز التلاحم الأسري لتنشئة طاقات شابة واعية ومتمسكة بجذورها اللغوية وقيمها الإنسانية الأصيلة نحو الريادة.