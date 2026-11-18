دبي في 18 نوفمبر / وام / أعلنت القرية العالمية في دبي عن تنظيم احتفالات خاصة بمناسبة اليوم الوطني العُماني، يوم السبت المقبل الموافق 21 نوفمبر، تتضمن عروضاً احتفالية ودخولاً مجانياً للمواطنين العُمانيين، في مبادرة تجسد عمق روابط المحبة والأخوة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة.

وتتيح القرية العالمية الدخول المجاني لأول 4000 مواطن عُماني، اعتباراً من 20 نوفمبر الجاري، وفق أسبقية الحضور، وذلك من خلال إبراز الهوية العُمانية لدى شبابيك التذاكر للحصول على تذكرة مجانية.

وتشهد الاحتفالات يوم السبت عرضاً للألعاب النارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، فيما تتزين شاشات القرية العالمية بألوان العلم العُماني، تعبيراً عن مشاركة الأشقاء في سلطنة عُمان فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية.

ويتيح جناح سلطنة عُمان للزوار فرصة التعرف إلى جوانب من التراث والثقافة العُمانية الأصيلة، من خلال المنتجات التقليدية والهدايا التذكارية والمأكولات التي تعكس الموروث الحضاري والثقافي للسلطنة.

وتأتي هذه الاحتفالات في أجواء تعكس مشاعر المودة والتقدير المتبادل بين الشعبين الشقيقين، وتؤكد حرص القرية العالمية على مشاركة مختلف الثقافات مناسباتها الوطنية، بما يعزز قيم التقارب والتواصل الإنساني.