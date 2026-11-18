دبي في 18 نوفمبر /وام/ تستقطب منصة "ذا ديستريكت"، إحدى المنصات الرئيسية في أسبوع دبي للمستقبل 2026، الزوار والعائلات من خلال تجارب تفاعلية تجمع الذكاء الاصطناعي والروبوتات والفنون والتصميم والصحة والغذاء، في مساحة مفتوحة تمتد بين أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، وتتيح للجمهور استكشاف تطبيقات التكنولوجيا المستقبلية والمشاركة في أنشطة تحاكي أنماط الحياة خلال السنوات المقبلة.

وتقام فعاليات المنصة خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الحالي، ضمن أسبوع دبي للمستقبل الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل"، في تجربة تهدف إلى تحويل الأفكار المستقبلية إلى تطبيقات ملموسة، وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في تصور ملامح الغد.

وقالت ميثا المهيري، مديرة المشاريع في متحف المستقبل، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "ذا ديستريكت" يقدم تجربة مجتمعية مفتوحة تجمع العائلات والسياح والزوار، وتتيح لهم استكشاف المستقبل من خلال الألوان والروائح والفنون والمأكولات والمنتجات المبتكرة، في أجواء تجمع المعرفة والترفيه.

وأوضحت أن البرنامج يولي اهتماماً خاصاً بتنمية مهارات الأطفال وإطلاق قدراتهم الإبداعية، انسجاماً مع شعار الأسبوع، مشيرة إلى أن الورش تستهدف الفئات العمرية من 5 إلى 18 عاماً، وتجمع بين التكنولوجيا والفنون والتفكير المستقبلي.

وكشفت أن الجلسات تستوعب 20 طفلاً في كل جلسة، وتُخصص الفترة من التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً لطلبة المدارس، فيما تنظم جلسات للجمهور من الرابعة مساءً حتى العاشرة ليلاً، بواقع جلسة كل ساعة.

وأضافت أن الورش تتيح للأطفال خوض تجارب محاكاة يتخيلون خلالها أنفسهم في أدوار قيادية وريادية، مثل إدارة الشركات والأندية الرياضية والمرافق المختلفة، بما يعزز مهارات اتخاذ القرار والتخطيط والتفكير الإبداعي، مؤكدة أن الهدف هو تشجيع الأطفال على الحلم دون قيود وإدراك قدرتهم على المساهمة في صناعة المستقبل.

وتتوزع أنشطة "ذا ديستريكت" على منطقتين رئيسيتين هما "ذا كورت يارد" و"موف"، حيث تجمع الأولى بين الفنون والتصميم والتسوق والمأكولات والورش الإبداعية، فيما تركز الثانية على التكنولوجيا والروبوتات والصحة والرياضة واللياقة البدنية.

وتشارك شركة "بانتون" بتجربة تفاعلية بالتعاون مع متحف المستقبل، تتيح للزوار استكشاف مفهوم "لون المستقبل" والتعبير عن رؤيتهم للعالم من خلال الألوان، فيما تقدم "بايريدو" تجربة عطرية تستكشف العلاقة بين الروائح والذاكرة والخيال.

وتعرض رائدة الأعمال كارن وازن تصميماً حصرياً للنظارات أعد خصيصاً لأسبوع دبي للمستقبل، بينما تقدم مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، بالتعاون مع "زوليا"، تجربة فنية يشارك خلالها الزوار في استكمال سجادة صممت للحدث، تجمع بين الحرف التقليدية والإبداع المعاصر.

وتشمل التجارب أيضاً جولات للتصوير باستخدام الكاميرات التقليدية بالتعاون مع "أنالوغ ذا روم"، ومتجراً للمنتجات والتصاميم الحصرية، إلى جانب تجارب تفاعلية تستكشف العلاقة بين الذاكرة والحواس والتصورات المستقبلية.

وفي جانب التعليم والابتكار، تقدم "هيومنسكيب" ورشة بعنوان "لو امتلكت مدينة المستقبل: نسخة دبي"، التي تتيح للأطفال تصميم مدن افتراضية والتعرف إلى مفاهيم ريادة الأعمال وإدارة الميزانيات وبناء العلامات التجارية واتخاذ القرارات.

وتوفر "رياليتي" مختبرات إبداعية تشمل الابتكار والتصنيع، والصوت، والتصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يساعد الأطفال على تحويل أفكارهم إلى نماذج وتجارب عملية تجمع بين العلوم والفنون والتكنولوجيا.

وفي منطقة "موف"، تقدم "مانغوبوت" عروضاً للروبوتات البشرية والهياكل الخارجية المساعدة، تستعرض إمكانات التكنولوجيا في دعم الحركة والأنشطة اليومية، إلى جانب عروض تفاعلية للروبوتات تتيح للجمهور التعرف إلى قدراتها في الاستجابة والأداء.

وتعرض "أوكس فيت" معدات لياقة بدنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل القوة والتوازن والأداء البدني، بينما تقدم «كوبوتكس» تقنيات التدليك الروبوتي والاسترخاء، في تجارب تستكشف دور الحلول الذكية في تطوير الصحة والرفاه وجودة الحياة.