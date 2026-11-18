دبي في 18 نوفمبر / وام / كشفت ناديا فيرجي، المديرة التنفيذية للمبادرات العالمية والخدمات الاستشارية في مدينة إكسبو دبي، عن استضافة "المجلس العالمي للذكاء الحضري" يومي 31 يناير والأول من فبراير 2027، بمشاركة رؤساء بلديات وقادة مدن ومراكز حضرية لبحث الذكاء الحضري ومقومات جعل المدينة ذكية وإنسانية، مؤكدة أهمية وضع أطر مسؤولة لتوظيف التكنولوجيا وتحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات تدعم الاقتصاد الدائري وبناء مدن المستقبل.

جاء ذلك في حديث لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال استضافة "إكسبو سيتي دبي"، اليوم، نقاشا حول شكل مدينة المستقبل تحت عنوان "المدينة في عام 2033" وكيفية بنائها بدءاً من الآن، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات "أسبوع دبي للمستقبل"، حيث تناول النقاش معنى المجتمع وطبيعته في مدينة المستقبل، وشكل المباني فيها، وسبل تفاعل السكان مع بعضهم.

وأوضحت فيرجي أن مواكبة الفجوة بين سرعة التقدم التكنولوجي وفهم الناس للتقنيات وكيفية تطبيقها تمثل أحد التحديات القائمة، مشددةً على أهمية الاستخدام المسؤول والخاضع للمساءلة، ووضع الأطر المناسبة لضمان استمرار قدرة المجتمعات على التحكم في كيفية توظيف التكنولوجيا في تنظيم حياتها، واصفةً ذلك بالفرصة لتشكيل مستقبل المدن.

وأشارت إلى أن البيانات والترابط بين الأنظمة يسهمان في تسهيل حياة السكان وتوفير الوقت لهم بما يتيح تفرغهم لأمور إبداعية أخرى، مستشهدة بالتنقل اليومي في دبي والتطبيقات المستخدمة لجعل الحياة أكثر سلاسة، كما لفتت إلى أن تبادل الخبرات بين المدن التي تمر بمراحل مختلفة من التحول الحضري يتيح لها التعلم معاً، في ظل تسارع وتيرة التحضر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.

وفي ما يتعلق بتحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية، بيّنت أن "إكسبو سيتي" تحرص على أن تتيح النقاشات والمبادرات فرصاً للتطوير أو الاختبار أو التوسع، سواء في الإنشاءات أو التصميم الداخلي أو المواد المستخدمة داخل المباني وخارجها، بما يدعم الاقتصاد الدائري والابتكار المستدام، مسلطة الضوء على "منطقة الابتكار الأخضر" في إكسبو سيتي بوصفها مساحة تجمع أطر العمل المختلفة وتمكّن الشركات من تطوير أفكارها والعمل على بنائها للمستقبل.