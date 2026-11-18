دبي في 18 نوفمبر/ وام / تساؤل "لماذا نحتاج إلى التفكير خارج الصندوق؟" طرحه "ما يانسونغ" المعماري الصيني العالمي في إحدى جلسات منصة تيد العالمية الذي تستضيفه "مؤسسة دبي للمستقبل" للمرة الأولى في المنطقة، ضمن فعاليات "أسبوع دبي للمستقبل"، أكبر تجمع لخبراء ومؤسسات المستقبل في العالم، والذي ينعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026.

وفي جلسته، تطرق ما يانسونغ إلى أهمية التفكير الابتكاري من خلال تساؤله مع الجمهور: "كيف يمكن أن تبدو المدينة العضوية؟" داعياً إلى إعادة النظر في النماذج الحضرية السائدة التي جعلت كثيراً من المدن حول العالم متشابهة في الشكل والتجربة الإنسانية.

وقال: على مدى عقود طويلة بنينا مدناً تقوم على الكفاءة والتنظيم، لكننا في كثير من الأحيان تجاهلنا الجانب الإنساني والعاطفي فيها، لكن المدينة ليست مجموعة من المباني والطرق فحسب، بل تجربة يعيشها الإنسان يومياً، ولذلك يجب أن تمنحه الإلهام والشعور بالانتماء والارتباط بما حوله.

وأكد أن المباني التي نعيش ونعمل داخلها يجب أن تعيد بناء الصلة بين الإنسان والطبيعة والمجتمع، موضحاً أن العمارة لا ينبغي أن تقتصر على تلبية الاحتياجات الوظيفية فقط.

وأضاف: حين نفقد علاقتنا بالطبيعة نفقد جزءاً من علاقتنا بأنفسنا.. العمارة قادرة على إعادة هذا التوازن من خلال تصميم مساحات تجعل الإنسان يشعر بأنه جزء من المشهد الطبيعي، لا منفصل عنه، وأنه جزء من مجتمع أكبر لا مجرد مستخدم لحيز عمراني.

وتطرق خلال الجلسة إلى مفهوم "المدينة العضوية" المستوحاة من الجبال والسحب والمسطحات الطبيعية، وهو النهج الذي يميز كثيراً من مشاريعه المعمارية حول العالم، حيث تتحدى أعماله الأشكال الهندسية الصارمة والصناديق الخرسانية التي طبعت المدن الحديثة، وتستبدلها بأشكال انسيابية وحيوية تستلهم حركتها من الطبيعة.

وجدد المعماري العالمي، الذي يشتهر بنهجه المستقبلي المستوحى من الطبيعة في العمارة والتصميم الحضري، التأكيد على أهمية تخيل مساحات أكثر مرونة وحيوية وإنسانية، بما يعيد التفكير في المدينة على مقياس الإنسان لا على مقياس المباني.

وقال: مستقبل المدن لا يتعلق بإضافة مزيد من التكنولوجيا فحسب، بل بابتكار أماكن تمنح الناس شعوراً أعمق بالحياة. عندما تصبح العمارة قادرة على إثارة العاطفة وخلق التواصل بين الإنسان والطبيعة، فإن المدينة تتحول من بنية تحتية إلى تجربة إنسانية متكاملة.

وأشار ما يانسونغ إلى أن المعماريين مطالبون اليوم بتخيل مستقبل مختلف للمدن، مستقبل تتعايش فيه التكنولوجيا والطبيعة والاحتياجات الإنسانية ضمن منظومة واحدة، بما يسهم في بناء بيئات حضرية أكثر إلهاماً واستدامة للأجيال القادمة.