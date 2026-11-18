رأس الخيمة في 18 نوفمبر/ وام / التقى الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي بقصره في منطقة خزام وفدا من هيئة الهلال الأحمر في رأس الخيمة برئاسة راشد محمد الكعبي مدير المركز.

واستعرض الوفد أبرز إنجازات المركز ومشروعاته ومبادراته النوعية، وما حققته من نتائج ملموسة في تطوير الخدمات وتعزيز جودة الحياة.

وتأتي الزيارة في إطار حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تعزيز التواصل، وإبراز جهودها في تحقيق أهدافها المؤسسية والمجتمعية.

وتناول العرض أهم البرامج والمبادرات التي نفذها المركز، وأبرز النتائج والمؤشرات التي تعكس حجم الإنجازات والأثر الإيجابي على المستفيدين والمجتمع حيث بلغ قيمة الخدمات المقدمه خلال الفترة من 2016-2025 مبلغ 143,417،000 درهم شملت الحالات الانسانية والحالات الطبية لعدد 3,381 مريض وطلاب العلم لعدد 8,398 والغارمين 743 وذوي الهمم 480 مستفد وعدد 35 مؤسسة.

وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على التزام الهيئة بمواصلة مسيرة التميز والعطاء، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، والعمل وفق رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية.