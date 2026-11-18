الشارقة في 18 نوفمبر/ وام / حصدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جائزة "أفضل جهة مبتكرة" على مستوى إمارة الشارقة لعام 2026، تقديراً لجهودها في تبني الحلول الإبداعية وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وذلك خلال فعاليات "أيام الشارقة للابتكار 2026" التي نظمها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تحت مظلة شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2026" بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وأكد سعادة الفريق عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة أن هذا الفوز يجسد ما توليه القيادة العامة من اهتمام بترسيخ الابتكار نهجاً مؤسسياً مستداماً وتحويل الأفكار النوعية إلى مشاريع وحلول عملية تسهم في تطوير الخدمات والعمليات الشرطية مشيراً إلى أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير والتحديث ومحركاً رئيسياً لتعزيز الكفاءة والتميز في الأداء الأمني.

واستعرضت القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال مشاركتها مشروعين ابتكاريين يعكسان توجهاتها نحو توظيف التقنيات الذكية في تطوير العمل الأمني والمروري أولهما مشروع "نظام التحليل المروري" التابع لمديرية المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني وهو نظام ذكي يُعنى برصد حركة السير ومتابعة المركبات على الطرق وتحليل البيانات المرورية وإصدار الإحصائيات والمؤشرات التحليلية التي تسهم في دراسة الأنماط المرورية وتحديد مواقع الازدحام بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات ويساعد على تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستويات السلامة على الطرق.

وتضمنت المشاركة عرض مشروع "تعزيز التجهيزات المقاتل التكتيكي" التابع لإدارة المهام الخاصة وهو عبارة عن خوذة ذكية مصممة لدعم الفرق الشرطية المتخصصة أثناء تنفيذ عمليات الاقتحام والتدخل الميداني وتضم نظاماً تقنياً متقدماً يتيح لمستخدمها مجال رؤية أوسع وإدراكاً أفضل للمحيط أثناء تنفيذ المهام بما يعزز القدرة على تقييم المواقف الميدانية والتعامل معها بكفاءة ودقة ويسهم في دعم سلامة العناصر الشرطية وفاعلية العمليات الأمنية.

وتأتي مشاركة شرطة الشارقة في "أيام الشارقة للابتكار" تأكيداً لالتزامها بتعزيز ثقافة الابتكار وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة مع مختلف الجهات والمؤسسات بما يدعم توجهات دولة الإمارات وإمارة الشارقة نحو بناء منظومة حكومية أكثر تطوراً واستدامة قادرة على استشراف المستقبل وتلبية تطلعات المجتمع.