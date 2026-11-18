دبي في 18 نوفمبر/ وام / انطلقت اليوم فعاليات "منصة مشاريع المستقبل"، إحدى المنصات الرئيسية في أسبوع دبي للمستقبل 2026 الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، بمشاركة 8 من رواد الأعمال والشركات الناشئة الذين استعرضوا مشاريعهم وحلولهم الابتكارية ضمن مسارين يركزان على مستقبل الصحة الوقائية والديمومة الصحية، ومرونة سلاسل الإمداد والغذاء.

وشهد المسار الأول، بعنوان "مستقبل الصحة الوقائية وطول العمر"، تقديم 4 مشاريع تستكشف حلولاً استباقية تسهم في تطوير مستقبل الرعاية الصحية، وتعزيز الوقاية من الأمراض، وتحسين جودة الحياة وديمومة الصحة والعافية بما يعكس أهمية الانتقال من التركيز على علاج الأمراض إلى تبني نهج أكثر استباقية للحفاظ على صحة الإنسان.

وضمت لجنة تقييم المشاريع في هذا المسار كلاً الدكتور ياسين حاجيات، رئيس قسم الابتكار والصحة الرقمية في "دبي الصحية"، ورودينا حداد الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في المستشفى الأمريكي في دبي، وماتيو بوفا شريك في "زيبرا فنتشرز".

أما المسار الثاني، بعنوان "مستقبل الغذاء ومرونة سلاسل الإمداد"، فشهد استعراض 4 مشاريع مبتكرة تستهدف تطوير مستقبل إنتاج الغذاء وتوفيره واستهلاكه، واستكشاف حلول جديدة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وقدرتها على التكيف مع التحديات والمتغيرات المستقبلية، بما يدعم بناء منظومات غذائية أكثر مرونة واستدامة.

وتولى تقييم المشاريع في هذا المسار كل من إدوارد نوردر الرئيس التنفيذي للابتكار في مجموعة أغذية، وحنان داوود من بلدية دبي، وتوم هارفي من سبينس.

وتأتي هذه العروض بمشاركة شركات ناشئة ضمن مبادرة "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات لخدمة الإنسانية"، حيث تتيح "منصة مشاريع المستقبل" لرواد الأعمال فرصة استعراض ابتكاراتهم أمام نخبة من الخبراء والمستثمرين وقادة القطاعات، وتبادل الأفكار حول الحلول القادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحويل الابتكارات الواعدة إلى تطبيقات عملية تخدم الإنسان والمجتمع.