الشارقة في 18 نوفمبر / وام / احتفت "أطفال الشارقة"، التابعة لمؤسسة "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين"، بـ49 طفلاً وطفلة من المشاركين والفائزين في منصة "قارئ القرن" ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 12 عاماً، وذلك خلال حفل أُقيم في مركز الطفل بالقرائن بإمارة الشارقة بحضور عدد من المسؤولين وأولياء الأمور، في خطوة تجسد رؤيتها الرامية إلى بناء جيل معرفي واعد.

ويأتي هذا التكريم تتويجاً للمشاركة في منصة "قارئ القرن"، التي أطلقتها مؤسسة "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين" في عام 2025 بهدف تشجيع الأطفال والنشء من عمر 6 إلى 18 عاماً على القراءة، وتحويلها من عادة يومية إلى إنجازات إبداعية ملموسة من خلال تجارب قرائية تفاعلية تسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي.

وأكدت خولة شريف الحواي، مدير مؤسسة أطفال الشارقة، أن القيمة الحقيقية للقراءة لا تكمن في اكتساب المعرفة فحسب، بل في قدرتها على تحفيز الطفل على التساؤل وتحليل الأفكار ومناقشة الآراء والتمييز بين المعلومات، بما ينمّي لديه التفكير النقدي ويعزز استقلالية فكره وقدرته على اتخاذ قرارات واعية تستند إلى العلم والمعرفة.

وأوضحت أن منصة "قارئ القرن" تتجاوز مفهوم التشجيع على القراءة إلى تنمية مهارات الفهم والتحليل والحوار من خلال التقييم والمناقشة، مؤكدةً أن الغاية ليست في عدد الكتب التي يقرؤها الطفل بل في الأثر الذي تتركه في فكره وشخصيته، إذ إن القراءة وحدها لا تصنع قائداً، وإنما تصنعه قدرته على التساؤل والتحليل وتكوين الرأي المستقل.

وأشادت بالدور المحوري لأولياء الأمور في غرس حب القراءة لدى أبنائهم، مشيرةً إلى أن تشجيع الأطفال على المطالعة والحوار معهم حول ما يقرؤونه وإتاحة المجال لهم للتعبير عن آرائهم يسهم في تنمية فضولهم المعرفي، ويجعل القراءة ممارسةً واعية تتجاوز صفحات الكتب إلى مواقف الحياة وقراراتها.

وتضمّن برنامج الحفل عرضاً مرئياً وثّق رحلة المشاركين وإنجازاتهم واستعرض نماذج متنوعة من القراءات التي قدمها الفائزون، كما اشتملت الفعالية على فقرة "المرح" التنافسية التي هدفت إلى تعزيز روح الحماس الإيجابي والتفاعل وتنمية مهارات التفكير والذكاء وسرعة البديهة لدى الأطفال.

وشهد ختام الحفل تتويج الأطفال الذين اجتازوا المستويات القرائية المعتمدة ضمن المشروع؛ حيث مُنحت شارة "المستكشف" لمن قرأ 25 كتاباً، وشارة "المغامر" لمن أنجز قراءة 50 كتاباً، وشارة "المفكر" لمن قرأ 75 كتابا، فيما حصلت فئة "القارئ" على أعلى مستوى بعد إتمام قراءة 100 كتاب.

ونال الفائزون شهادات شكر وتقدير إلى جانب جوائز عينية وثقافية ومكافآت تشجيعية، في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيز الوعي المعرفي، بما يسهم في إعداد جيل مسؤول ومبدع وقادر على صناعة المستقبل.