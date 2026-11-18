أبوظبي في 18 نوفمبر / وام / يستضيف مضمار نادي أبوظبي غداً منافسات السباق الخامس ضمن موسم سباقات 2026-2027، والذي يتألف من سبعة أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بمشاركة 88 خيلاً، فيما يبلغ إجمالي الجوائز 466 ألف درهم.

ويقام الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب “ستار أوف ذا ديزرت”، والمخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، بجوائز تبلغ 66 ألف درهم.

ويقام الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة “ستاليونز” لملاك الإسطبلات الخاصة، والمخصص للخيول المبتدئة عمر ثلاث سنوات من إنتاج دولة الإمارات، بجوائز قدرها 70 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثالث، الذي يمتد لمسافة 1600 متر، منافسة على لقب “الإرث الإماراتي” للخيول عمر ثلاث سنوات، بجوائز تبلغ 66 ألف درهم، بينما يقام الشوط الرابع على المسافة ذاتها، ويتنافس المشاركون فيه على لقب “الاتحاد جولد مايل” للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، بجوائز قيمتها 66 ألف درهم.

ويخصص الشوط الخامس لمسافة 2400 متر على لقب “باث أوف ذا فيدريشن” للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، بجوائز تبلغ 66 ألف درهم، فيما يقام الشوط السادس لمسافة 2400 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب “ذا ساند ستورم”، بجوائز قدرها 66 ألف درهم.

وتختتم منافسات الأمسية بالشوط السابع، لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب “رايزنج ستار”، بجوائز تبلغ 66 ألف درهم.