الشارقة في 18 نوفمبر / وام / ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة النسخة الـ11 من المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" خلال الفترة من 18 إلى 24 مارس 2027 في منطقة الجادة بالشارقة، ليدخل المهرجان عقده الثاني مواصلاً مسيرته كملتقى دولي يجمع المصورين وصنّاع الأفلام والمهتمين بالفنون البصرية والجمهور حول تجارب وقصص من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد الدورة الحادية عشرة الكشف عن المتأهلين والفائزين في جوائز "اكسبوجر" الدولية للتصوير 2026–2027، التي استقبلت أكثر من 22 ألف عمل فوتوغرافي وسينمائي من 108 دول، وذلك بعد دورة عاشرة أقيمت مطلع عام 2026 وشهدت تنظيم 95 معرضاً فنياً واستقطبت 34 ألف زائر.

وتنعقد النسخة المقبلة في وقت تتدفق فيه الصور عبر الشاشات والمنصات الرقمية، وتتيح فيه أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء صور تحاكي الواقع دون التقاطها بكاميرا، إذ تتزايد مع اتساع هذه الإمكانات أهمية معرفة مصدر الصورة وسياقها، وفهم ما توثّقه من الواقع أو تقدمه من تعبير فني وخيال بصري.

وأكد سعادة طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن البشرية تعيش زمناً تتسارع فيه صناعة الصور وتداولها، غير أن كثرة الصور التي نشاهدها لا تعني بالضرورة أننا أصبحنا أكثر فهماً لما يدور حولنا، مشدداً على الحاجة اليوم إلى فهم الصور بقدر إتقان إنتاجها.

وأضاف أن أهمية "اكسبوجر" تتجدد في إتاحة الاقتراب من القصص التي تقف وراء الأعمال البصرية، والتعرف إلى تجارب صانعيها، والتأمل فيما تكشفه عن الإنسان والمجتمعات والقضايا التي تشغل عالمنا.

وأوضح علاي مواصلة الشارقة دعم السرد البصري بوصفه مجالاً للإبداع والمعرفة والحوار، انطلاقاً من الإيمان بأهمية أن تظل الصورة قادرة على توثيق حياة الناس وتحولات المجتمعات وفتح نوافذ للتواصل بين الثقافات، حتى في زمن تتغير فيه أدوات صناعتها بوتيرة متسارعة.

وجمع "اكسبوجر" على امتداد دوراته السابقة تجارب متنوعة في التصوير الصحفي والوثائقي، وتصوير الطبيعة والحياة الفطرية، والبورتريه، والتصوير الفني، إلى جانب الأفلام الوثائقية، مقدماً عبرها قصصاً تناولت الإنسان والبيئة والهوية والذاكرة وأتاحت للجمهور التعرف إلى تنوع المدارس والأساليب البصرية، فضلاً عن تنظيم الجلسات الحوارية وورش العمل التطبيقية ولقاءات الخبراء إلى جانب المعارض، بما وفر للمصورين فرصاً للتعلّم وتبادل الخبرات وتطوير المهارات.