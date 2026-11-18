دبي في 18 نوفمبر/ وام / أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن جودة مستقبل الإنسان وجودة حياته ستبقيان في صدارة أولويات دبي، والركيزة الأهم في عمل الحكومات والمؤسسات لاستشراف المستقبل، وتعزيز الجاهزية للتحولات العالمية المتسارعة في جميع القطاعات.

وقال سموه: رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، لمستقبل دبي ترتكز على منهجيات عمل مبتكرة واستباقية تتكامل فيها الجهود والمعارف والخبرات، لتصميم ملامح مستقبل الإنسان، وتحسين جودة الحياة، وتنمية المجتمعات.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لـ "أسبوع دبي للمستقبل 2026" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 لتجمع صناع القرار والمؤسسات والخبراء والجمهور والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم لاستشراف الاتجاهات المستقبلية وتسريع تبني الأفكار والمشاريع القادرة على إحداث أثر إيجابي ومستدام.

وقال سموه: دبي مستمرة في ترسيخ نموذجها العالمي القائم على القراءة المعمقة للمستقبل لتحويل التحديات إلى فرص، عبر التوظيف الأمثل للتقنيات المتقدمة ودعم الابتكار وبناء الشراكات وتمكين المواهب، لاستشراف قطاعات المستقبل الأكثر قدرة على خدمة الإنسان، وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز مسيرة التطور التي تحتاجها أجيال اليوم للوصول إلى غد أكثر ازدهاراً.

ورافق سموه في الجولة معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسعادة خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

وتنظم مؤسسة دبي للمستقبل وفي إطار رؤيتها لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لاستشراف المستقبل وصناعته، برنامجاً متكاملاً ضمن "أسبوع دبي للمستقبل 2026"، يجمع نخبة من الخبراء والمبتكرين وصناع القرار ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم عبر مجموعة من المنصات والفعاليات التي تتناول أبرز التحولات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية التي ستشكل العقود المقبلة.

وتركز فعاليات الأسبوع المنعقد حالياً تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل" على 5 مسارات رئيسية تشمل: مستقبل الحياة، ومستقبل المعرفة، ومستقبل الابتكار، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، ومستقبل الأعمال.

وتتضمن أجندة "أسبوع دبي للمستقبل" برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، وعروض الأفكار، والمعارض، والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.

وستنعقد مختلف الفعاليات الحوارية والنقاشية خلال أسبوع دبي للمستقبل في قاعة المحاضرات في متحف المستقبل بمشاركة قادة عالميين، وصناع قرار، وعلماء، ومبتكرين، ومفكرين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب منصات حوارية في مناطق متنوعة في أبراج الإمارات.

وتتوزع فعاليات الأسبوع على 8 منصات رئيسية تشمل منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية.

ويجسد "أسبوع دبي للمستقبل 2026" رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة المستقبل، من خلال منصة عالمية متكاملة تجمع صناع القرار والخبراء والمبتكرين ورواد الفكر من مختلف أنحاء العالم لاستشراف التحولات الكبرى التي ستؤثر في الإنسان والاقتصادات والمجتمعات خلال العقود المقبلة.

ويعكس الحدث نهجاً استراتيجياً يضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية المستقبلية، ويؤكد أهمية توظيف التكنولوجيا والابتكار والعلوم المتقدمة لخدمة المجتمعات وتعزيز جودة الحياة وبناء منظومات أكثر مرونة واستعداداً للتغيرات المتسارعة.

ويشكل دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال أحد المحاور الرئيسية للحدث، من خلال توفير منصات تجمع الشركات الناشئة والمستثمرين والخبراء والشركاء الاستراتيجيين، بما يتيح تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع انطلاقاً من دبي. وتركز هذه الجهود على قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية المستدامة، والأمن الغذائي، والتنمية البشرية، والصحة، والطاقة والمياه، بما يعزز دور الإمارة حاضنة عالمية لتطوير حلول المستقبل.

ويسلط أسبوع دبي للمستقبل الضوء على أهمية تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية القادرة على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، من خلال حوارات متخصصة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والخبراء لصياغة رؤى وسياسات مستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات والتقنيات الناشئة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تسريع الابتكار وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

وفي إطار الاستثمار في رأس المال البشري، يوفر الحدث منصات وتحديات عالمية مخصصة للذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات المتقدمة، تهدف إلى اكتشاف المواهب وتمكينها وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تسهم في بناء اقتصاد المستقبل. كما يعزز التعاون بين العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفنون من خلال فعاليات متخصصة تشجع تبادل المعرفة وإنتاج رؤى جديدة حول مستقبل الإنسان والمدن والمجتمعات.

ويعكس الأسبوع التزام دبي بإشراك مختلف فئات المجتمع في صناعة المستقبل، عبر تجارب تفاعلية مفتوحة تتيح للجمهور استكشاف تطبيقات التكنولوجيا والابتكار في مجالات الحياة اليومية، إلى جانب مبادرات تجمع مئات القيادات والخبراء والعاملين في القطاعات الحيوية للمساهمة في تطوير تصورات عملية لمستقبل الإمارة. وتنسجم هذه الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في استباق التحولات المستقبلية وتسخير الابتكار والتكنولوجيا لبناء مستقبل أفضل للإنسان.