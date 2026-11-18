دبي في 18 نوفمبر / وام / اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على خطط شركة "أوبر" (Uber) لاستثمار نحو 184 مليون درهم "50 مليون دولار"، خلال العامين المقبلين، لتسريع التوسع في خدمات التنقل ذاتي القيادة في دبي، وتطوير البنية التحتية والمنظومة التشغيلية الداعمة لها، وذلك خلال فعاليات "أسبوع دبي للمستقبل"، في خطوة تعكس مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتطوير وتطبيق تقنيات التنقل المستقبلية، ووجهة رئيسة لاستثمارات الشركات العالمية المتخصصة في حلول النقل الذكي، وتدعم مستهدفات إستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

واستمع سموه، بحضور معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إلى شرح حول المبادرة الاستثمارية الجديدة، وخطط الشركة لتوسيع نطاق التشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة عبر تطبيق "أوبر"، لتشمل مناطق سكنية وتجارية وحيوية جديدة في الإمارة، إلى جانب تطوير البنية التحتية التشغيلية، وتعزيز الشراكات مع الشركات المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، بما يسهم في تسريع التحول نحو خدمات تنقل ذكية وآمنة ومستدامة، وتعزيز تكامل منظومة النقل والمواصلات في دبي، وتوفير خيارات تنقل مبتكرة تلبي احتياجات السكان والزوار، وتواكب النمو السكاني والعمراني والاقتصادي الذي تشهده الإمارة.

وتأتي المبادرة الجديدة امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة "أوبر"، التي أثمرت عن إطلاق خدمات المركبات ذاتية القيادة عبر تطبيق "أوبر" في ديسمبر 2025، وبدء التشغيل التجاري للمركبات دون سائق في منطقتي جميرا وأم سقيم في مارس 2026، في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومة متكاملة للتنقل ذاتي القيادة، تقوم على توظيف أحدث التقنيات العالمية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير البيئة التشريعية والتشغيلية الداعمة للتوسع في استخدام هذه التقنيات ضمن شبكة النقل في الإمارة.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن دبي تمضي بخطى متسارعة، بفضل الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير واختبار وتشغيل حلول التنقل المستقبلية، ونموذجاً رائداً في تحويل التقنيات المتقدمة إلى خدمات عملية تسهم في تحسين جودة حياة السكان والزوار، وتعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات النوعية في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وقال معاليه إن خطط شركة "أوبر" لاستثمار نحو 184 مليون درهم في توسيع خدمات التنقل ذاتي القيادة في دبي، تعكس الثقة العالمية في البيئة الاستثمارية للإمارة، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية وتنظيمية مرنة، ورؤية واضحة لمستقبل التنقل، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تمثل خطوة مهمة في مسيرة الانتقال من المراحل التجريبية والتشغيل المحدود للمركبات ذاتية القيادة إلى التوسع في تقديم خدمات تجارية متكاملة، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، ويسهم في تعزيز كفاءة منظومة النقل والمواصلات، ورفع مستويات السلامة المرورية، وتوفير خيارات تنقل أكثر مرونة واستدامة.

وأضاف معاليه: تحرص هيئة الطرق والمواصلات على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في تطوير تقنيات القيادة الذاتية، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها التقنية والتشغيلية لتسريع تبنّي حلول التنقل المستقبلية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستركز على التوسع المدروس في نطاق تشغيل المركبات ذاتية القيادة، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية والبنية التحتية الداعمة لها، وضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، إلى جانب تعزيز التكامل مع وسائل النقل الجماعي وخدمات الميل الأول والأخير، بما يسهم في تسهيل حركة تنقل السكان والزوار، ودعم النمو الاقتصادي والعمراني للإمارة، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للشركات المتخصصة في تقنيات التنقل الذكي والذكاء الاصطناعي.

من جانبه قال سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: يعكس هذا الاستثمار النوعي الثقة العالمية المتزايدة بقدرة دبي على استقطاب وتطوير وتبني التقنيات المستقبلية، ويؤكد نجاح نهجها القائم على بناء شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسريع توظيف الابتكارات وتحويلها إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع والاقتصاد، وتمتلك دبي اليوم المقومات اللازمة لتكون من أبرز المدن العالمية في تبني حلول التنقل الذاتي، بدءاً من البنية التحتية المتقدمة والأطر التشريعية المرنة، وصولاً إلى منظومة الابتكار المتكاملة التي تدعم اختبار وتطوير التقنيات الناشئة على نطاق واسع.

وأضاف: يمثل التنقل الذاتي أحد أهم التحولات التي ستسهم في إعادة تشكيل المدن خلال السنوات المقبلة، وتنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات دبي الطموحة لتعزيز جاهزيتها للمستقبل وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير وتطبيق حلول التكنولوجيا المتقدمة. ومن خلال منصة أسبوع دبي للمستقبل نواصل استقطاب الشراكات والاستثمارات النوعية التي تسهم في تسريع تبني التقنيات الواعدة وتحويل الأفكار المستقبلية إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

من جانبه، قال براديب باراميسواران، الرئيس العالمي لقطاع التنقل في شركة "أوبر": رسّخت دبي مكانتها معياراً عالمياً في تطوير السياسات الحضرية الاستشرافية، ما يجعلها وجهة محورية للمرحلة المقبلة من تطوير خدمات التنقل ذاتي القيادة، ويعكس استثمارنا المخطط له بقيمة نحو 184 مليون درهم التزامنا طويل الأمد بتطوير البنية التحتية التشغيلية، وتعزيز الشراكات المحلية، وبناء منظومة متكاملة تجمع بين المركبات ذاتية القيادة والمركبات التي يقودها سائقون، بهدف جعل الرحلات ذاتية القيادة جزءاً من خيارات التنقل اليومية، مع مواصلة دعم السائقين، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي الطموحة لعام 2030.

وتتضمن خطط "أوبر" استثمار نحو 184 مليون درهم خلال العامين المقبلين لتسريع التوسع في منظومة التنقل ذاتي القيادة في دبي، وتطوير البنية التحتية التشغيلية، وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية، وبناء منظومة تشغيل متكاملة تجمع بين المركبات ذاتية القيادة والمركبات التقليدية التي يقودها سائقون، بما يوفر مرونة أكبر في تلبية الطلب المتنامي على خدمات التنقل، ويدعم التوسع التدريجي في استخدام المركبات ذاتية القيادة على نطاق تجاري أوسع، حيث تستهدف الشركة تحقيق توسع كبير في انتشار خدماتها التجارية ذاتية القيادة بمختلف مناطق الإمارة بحلول نهاية عام 2027.

وتشمل المرحلة الجديدة إتاحة رحلات مباشرة من نقطة الانطلاق إلى الوجهة المطلوبة ضمن منطقتي جميرا وأم سقيم، عبر تطبيق "أوبر"، بما يتيح للمتعاملين التنقل بين المواقع الواقعة ضمن نطاق الخدمة، دون الحاجة إلى استخدام محطات محددة للصعود والنزول، ومن بينها الرحلات بين شاطئ كايت بيتش ومدينة جميرا، الأمر الذي يعزز سهولة استخدام الخدمة ويرفع مستوى المرونة والراحة للركاب، ويمثل تطوراً في نموذج التشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة، من خلال توفير تجربة تنقل مماثلة لخدمات حجز المركبات المعتادة.

كما تشمل خطط التوسع إدخال خدمات المركبات ذاتية القيادة إلى عدد من المناطق الاقتصادية والتجارية الحيوية في دبي، تشمل وسط مدينة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمة لتشمل مراكز الأعمال والوجهات التجارية والسياحية الرئيسة، وتعزيز الربط بين المناطق السكنية والاقتصادية، وتوفير خيارات تنقل ذكية تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، على أن تبدأ الخدمة في هذه المناطق بوجود مختص داخل المركبة لمتابعة التشغيل وضمان أعلى مستويات السلامة والموثوقية، تمهيداً للانتقال إلى التشغيل التجاري الكامل دون سائق خلال الأشهر التالية، وفقاً لمتطلبات الجاهزية التشغيلية والاعتمادات التنظيمية اللازمة.

وتواصل الهيئة العمل مع شركائها من الجهات الحكومية والشركات العالمية لتطوير منظومة متكاملة للتنقل ذاتي القيادة، تشمل تحديث التشريعات والأطر التنظيمية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية والأنظمة الذكية، وتوسيع نطاق التشغيل التجاري وفق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يدعم توجهات دبي نحو بناء منظومة تنقل مستقبلية تتسم بالكفاءة والاستدامة والابتكار، وتسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ ريادة الإمارة في استباق التحولات العالمية في قطاع النقل والمواصلات.