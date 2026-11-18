دبي في 18 نوفمبر/ وام / أكد عبدالله الزرعوني من مؤسسة دبي للمستقبل أن الابتكار لا يبدأ بلحظة الاكتشاف فقط، بل بما يحدث بعدها، مشيراً إلى أن معظم الأفكار الواعدة لا تتعثر بسبب ضعفها، وإنما لأنها تصطدم بتحديات الاختبار والتشريعات ومتطلبات السوق قبل أن تصبح جزءاً من الحياة اليومية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "تحويل الإلهام إلى ابتكار: هل تكفي الفكرة الجيدة لصناعة ابتكار ناجح؟" ضمن جلسات منصة تيد العالمية التي استضافها "منصة الحوار" إحدى المنصات الرئيسية في "أسبوع دبي للمستقبل"، الذي ينعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026، وبمشاركة نخبة من العقول والخبرات العالمية لاستشراف التحولات التي ستشكل مستقبل الإنسان والقطاعات الحيوية خلال العقود المقبلة.

وشدّد الزرعوني على أن الابتكار يحتاج إلى بيئة تدعم التجريب والتعاون والقدرة على تجاوز التحديات.. وقال: كل إنجاز أو اختراق نوعي يحتاج إلى مكان مستعد لرؤيته يتحول إلى واقع ملموس.

وأضاف: بالنسبة لي، كانت دبي دائماً ذلك المكان. فهي مدينة تسأل: لماذا لا؟ قبل أن تسأل: لماذا؟ وهي مدينة تنظر إلى المستقبل بكثير من التفاؤل والثقة بما يمكن تحقيقه.

واستهل الزرعوني حديثه بقصة العالم اليوناني أرخميدس ولحظة "يوريكا" الشهيرة، موضحاً أن التاريخ يحتفي بلحظة الاكتشاف، لكنه نادراً ما يروي ما يحدث في اليوم التالي، عندما تبدأ مرحلة تحويل الفكرة إلى واقع.

وقال إن السؤال الأهم ليس من أين تأتي الأفكار، بل ماذا يحدث لها بعد لحظة الإلهام.

وأوضح أن معظم الابتكارات تواجه ثلاثة حواجز رئيسية، أولها المختبر، حيث يتعين على الفكرة إثبات قدرتها على العمل خارج الظروف التجريبية، وثانيها التشريعات والتنظيمات التي تحدد كيفية اعتماد التقنيات الجديدة، وثالثها السوق الذي يقرر ما إذا كان الناس مستعدين فعلاً لتبني هذه الأفكار ودفع ثمنها.

واستعرض عدداً من التجارب العملية التي عمل عليها ضمن منظومة الابتكار في دبي، من بينها تطوير روبوت التوصيل الذاتي "سترايكر"، الذي نجح في الاختبارات الأولية قبل أن تكشف التجارب الميدانية تأثير انعكاسات الواجهات الزجاجية للأبراج على أجهزة الاستشعار الخاصة به، ما استدعى إعادة تصميم أنظمة الإدراك لديه للتكيف مع البيئة الحقيقية.

وأشار إلى تجربة الروبوت البشري "إيريكا" المصمم للعمل في الاستقبال والإرشاد، موضحاً أن نجاح التقنية لم يكن كافياً بحد ذاته، إذ أظهرت التجربة أن تقبل المستخدمين وثقتهم بالتكنولوجيا عامل حاسم لا يقل أهمية عن الكفاءة الهندسية، ما أكد أن تصميم التقنيات المتقدمة يتطلب فهماً للسلوك البشري والثقافة إلى جانب المعرفة التقنية.

وقال الزرعوني: عندما تصمّم روبوتاً، فإن الأمر لا يتعلق بالهندسة أو الكفاءة فحسب". وأضاف: "إنه يرتبط أيضاً بعلوم السلوك، وبأخذ السياق الثقافي في الاعتبار. فطريقة تصميم التكنولوجيا وتفاعل الناس معها تتأثر بالقيم التي نتبناها والخلفيات الثقافية التي ننتمي إليها.

وفي حديثه عن التحديات التنظيمية، أوضح الزرعوني أن المبتكرين والجهات التنظيمية يجدون أنفسهم أحياناً أمام معادلة معقدة، حيث يحتاج المبتكر إلى التجربة لإثبات سلامة التقنية، بينما تحتاج الجهات التنظيمية إلى إثبات السلامة قبل السماح بالتجربة.

واستشهد بمشروع "نيمو" للمركبات البحرية الذاتية، الذي واجه تحديات تشغيلية مرتبطة بالبنية التنظيمية والتقنية قبل أن يتمكن من الانتقال إلى مراحل أكثر تقدماً من التطبيق.

وأكد أن مبادرات مثل "ساندبوكس دبي" تقدم نموذجاً عملياً لتسريع الابتكار من خلال جمع المبتكرين والجهات التنظيمية ضمن بيئة واحدة تسمح باختبار التقنيات وصياغة الأطر التنظيمية بالتوازي مع تطويرها. وأوضح أن الطرفين ينطلقان غالباً من وجهات نظر مختلفة تجاه تطوير التكنولوجيا، إلا أن هذه المبادرة تتيح لهما العمل جنباً إلى جنب لتحقيق التوازن بين متطلبات الابتكار والاعتبارات التنظيمية.

وقال: يمنح هذا النموذج المبتكرين فرصة لاختبار حلولهم في بيئات واقعية، بينما تتابع الجهات التنظيمية هذه التجارب عن كثب وتستخلص الدروس اللازمة منها. وفي نهاية المطاف، يعمل الطرفان معاً على صياغة أطر وقواعد جديدة تنظم هذه التقنيات، حيث يمتلك المبتكرون فهماً عميقاً للتكنولوجيا، فيما تمتلك الجهات التنظيمية الخبرة اللازمة في الجوانب القانونية والتشريعية.

وتطرق الزرعوني إلى ما يعرف في عالم الشركات الناشئة بـ"وادي الموت"، وهي المرحلة الفاصلة بين نجاح التقنية في العمل ونجاحها في تحقيق قيمة فعلية في السوق. وأوضح أن التكنولوجيا ليست عادة العقبة الرئيسية، بل إن نجاح الابتكار يتوقف على عقلية القائمين عليه وعلى قوة المنظومة الداعمة المحيطة بهم.

كما تطرق إلى المشاريع الابتكارية في مراحلها المختلفة، موضحاً أن العامل الحاسم في نجاح الابتكارات الواعدة وتحولها إلى منتجات أو حلول تجارية ناجحة لا يتمثل في التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في عناصر أخرى أكثر تأثيراً.

وقال: شهدتُ مشاريع ضخمة حظيت بتمويل كبير لكنها لم تحقق النجاح المنشود، كما رأيت مشاريع صغيرة بموارد محدودة استطاعت أن تحقق نجاحاً لافتاً في الأسواق.

وأضاف: الفارق لا يكمن في التكنولوجيا نفسها، بل يبدأ أولاً بعقلية المبتكر وإصراره على تجاوز التحديات والعقبات ومواصلة السعي نحو النجاح. أما العامل الثاني فهو مدى الدعم الذي توفره المنظومة المحيطة به، بما في ذلك البيئة التنظيمية والشراكات وفرص الاختبار والتطوير التي تساعد الابتكارات على النمو والانتشار.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سيضاعف خلال السنوات المقبلة عدد الأفكار والاكتشافات الجديدة التي ينتجها البشر، إلا أن تحويل هذه الأفكار إلى إنجازات ملموسة سيظل عملاً إنسانياً يعتمد على التعاون وبناء الثقة وتوفير البيئة المناسبة لنمو الابتكار.

وأشار إلى مشروع ند زعبيل للأبحاث والتطوير والابتكار الذي أعلنت عنه دبي مؤخراً، واصفاً إياه بأنه نموذج متكامل يجمع المختبرات والجامعات والشركات الناشئة والمستثمرين والجهات التنظيمية في مكان واحد، بما يخلق بيئة مثالية لتحويل الأفكار إلى مشاريع وحلول قابلة للتطبيق.

واختتم الزرعوني الجلسة بالتأكيد على أن المستقبل لن يكون حكراً على أصحاب أفضل الأفكار، بل على أولئك القادرين على مواصلة العمل بعد لحظة الإلهام، وتجاوز العقبات التي تواجه الابتكارات حتى تصل إلى المجتمع وتحقق أثرها الحقيقي.

وقال: المستقبل لا يصنعه أصحاب أفضل الأفكار فحسب، بل يصنعه أولئك الذين يملكون الإرادة والعزيمة للمضي بأفكارهم حتى النهاية وتحويلها إلى إنجازات حقيقية على أرض الواقع.

وتنعقد جلسات "منصة الحوار" في قاعة محاضرات متحف المستقبل على مدار 4 أيام بمشاركة شخصيات ملهمة ومتخصصة وقادة عالميين وصناع قرار وعلماء ومبتكرين ومفكرين من مختلف أنحاء العالم للحديث عن مستقبل الإنسان وأهم التحولات الحالية والمستقبلية.

وتتناول جلسات أخرى على مدار أيام "أسبوع دبي للمستقبل" مجموعة موضوعات وقضايا مستقبلية ضمن المسارات الخمسة الرئيسية لأسبوع دبي للمستقبل، وهي: مستقبل الحياة، ومستقبل المعرفة، ومستقبل الابتكار، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، ومستقبل الأعمال.

وتشكل منصة الحوار إحدى 8 منصات رئيسية ضمن "أسبوع دبي للمستقبل" الذي يقام تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل"، بحضور أكثر من10,000 من المشاركين والخبراء والمخترعين والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات ورواد الأعمال والمتخصصين في مختلف المجالات الحيوية والمستقبلية من حول العالم.