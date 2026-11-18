أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ تختتم بطولة SMK للتنس فعاليات نسختها الخامسة عشرة في أبوظبي، يوم 20 نوفمبر الجاري، بعد منافسات وبرامج رياضية ومجتمعية انطلقت في السادس من نوفمبر، احتفاءً بمسيرة امتدت 15 عاماً في دعم الرياضة النسائية وتمكين المرأة من خلال رياضة التنس.

وتقام البطولة باستضافة الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، مؤسسة البطولة، التي رسخت المبادرة منصة رياضية ومجتمعية سنوية تهدف إلى تشجيع المرأة على ممارسة رياضة التنس، وتنمية قدراتها الرياضية، وتعزيز الثقة بالنفس والمهارات القيادية، إلى جانب ترسيخ الروابط المجتمعية.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة لاعبات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمرة الأولى، إلى جانب اللاعبات الإماراتيات، بما يعزز الحضور الإقليمي للبطولة، ويفتح آفاقاً أوسع للتواصل والتبادل الرياضي والثقافي بين اللاعبات.

ولم تقتصر فعاليات البطولة على المنافسات الرياضية، إذ تضمن برنامجها أنشطة متنوعة في مجالات الصحة والعافية واللياقة البدنية، إلى جانب ورش عمل وجلسات حوارية تناولت موضوعات تمكين المرأة والتطوير الشخصي والقيادة، بما يوفر تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والتعلم والتواصل المجتمعي.

وعلى مدى 15 عاماً، واصلت بطولة SMK للتنس وأكاديمية SMK للتنس جهودهما في تشجيع مشاركة المرأة في الرياضة، وإتاحة الفرص أمام الأجيال الجديدة لممارسة رياضة التنس وتطوير مهاراتهن، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة النسائية وتعزيز حضورها في المجتمع.

ومن المقرر أن يشهد يوم الجمعة المقبل إقامة المباريات النهائية وحفل الختام .