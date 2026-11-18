دبي في 18 نوفمبر /وام/ أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب عن تحقيق الكاتب المقيم في دولة الإمارات رائد بو عجرم، أحد المشاركين في الدفعة الخامسة من زمالة "الفصل الأول" للكتّاب، إنجازاً أدبياً بتوقيع اتفاقية نشر لروايته الأولى "كلنا كاذبون" (All of Us Liars) مع دار "باتنام" الأمريكية، التابعة لمجموعة "بينجوين راندوم هاوس"، عقب مزاد تنافسي أقيم في نيويورك.

وأوضحت المؤسسة أن الاتفاقية تعد، وفقاً لما أُعلن عنها، أكبر صفقة نشر أمريكية معلنة لكاتب مقيم في منطقة الخليج، دون الكشف عن قيمتها المالية، مشيرة إلى توقيع اتفاقيات منفصلة لنشر الرواية في المملكة المتحدة وألمانيا، إلى جانب إجراء مباحثات في هوليوود بشأن حقوق تحويلها إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار زمالة "الفصل الأول"، التي أطلقتها مؤسسة الإمارات للآداب بالتعاون مع مجموعة صدّيقي القابضة، بهدف اكتشاف المواهب الأدبية الواعدة في دولة الإمارات وتأهيلها للوصول إلى دور النشر العالمية، من خلال برنامج إرشادي متخصص يمتد عاماً كاملاً.

وقالت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، إن نجاح بو عجرم في استقطاب اهتمام إحدى كبرى دور النشر العالمية يمثل إنجازاً مهماً للمشهد الأدبي في دولة الإمارات، ويؤكد قدرة الكتّاب المقيمين فيها على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأضافت أن هذا النجاح يجسد الأهداف التي تأسست من أجلها زمالة "الفصل الأول"، والمتمثلة في توفير التوجيه المهني والدعم اللازم للمواهب الأدبية، وتمكينها من تطوير أعمال قادرة على الوصول إلى القراء عالمياً.

من جانبه، أكد لويجي بونومي، الوكيل الأدبي للكاتب، أن الاتفاقية أُبرمت خلال أقل من أربعة أسابيع من لقائه الأول مع بو عجرم في سبتمبر الماضي، خلال مشاركته في برنامج الزمالة، مشيراً إلى أنها أكبر صفقة يحققها لرواية أولى مستقلة خلال مسيرته المهنية الممتدة 42 عاماً.

ومن المقرر إصدار الرواية في الأسواق الأمريكية والبريطانية خلال ربيع عام 2028، وتنتمي إلى أدب التشويق النفسي والغموض، وتتناول قصة مؤثرة شهيرة في مجال الطهي تتغير حياتها عقب الاختفاء الغامض لزوجها، لتتكشف سلسلة من الأسرار والتعقيدات العائلية.

وأعرب رائد بو عجرم عن تقديره للدور الذي أدته زمالة مؤسسة الإمارات للآداب وصدّيقي في مسيرته، مؤكداً أن البرنامج أتاح له التواصل مع خبراء ومرشدين وكتّاب أسهموا في تطوير تجربته الأدبية وفتح آفاق جديدة أمامه في قطاع النشر الدولي.

ويحمل بو عجرم، وهو كاتب لبناني أمريكي نشأ في دبي، شهادة البكالوريوس بمرتبة الشرف في التمويل والتسويق من الجامعة الأمريكية في دبي، وسبق له العمل في القطاع المصرفي وكتابة السيناريو، حيث أنتجت مجموعة "إم بي سي" اثنين من أعماله الأصلية هما "تحالف الصبار" و"العودة"، فيما تولت الكاتبة أنابيل كانتاريا إرشاده خلال مشاركته في الزمالة.

وأشارت المؤسسة إلى أن برنامج "الفصل الأول" أسهم في دعم عدد من الكتّاب الذين وصلت أعمالهم إلى دور نشر عالمية، من بينهم سارة حمدان، التي صدرت روايتها الأولى عام 2025، وصبا بريلفي، التي صدر كتابها الأول خلال نوفمبر الجاري، إلى جانب شايلين سام، التي من المتوقع صدور روايتها في 2028.

ويتيح البرنامج سنوياً لعشرة كتّاب فرصة الاستفادة من زمالة مجانية لمدة عام، تشمل الإرشاد الأدبي والتوجيه المهني وتطوير الأعمال الإبداعية، فيما أعلنت المؤسسة فتح باب التقديم للدورة السادسة، مواصلة جهودها في دعم المواهب وتعزيز حضور الإنتاج الأدبي المنطلق من دولة الإمارات على الساحة العالمية.