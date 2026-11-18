دبي في 18 نوفمبر/ وام/ زار سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الأربعاء) مبنى المقر الرئيسي وفرع المقر الرئيسي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وجنوب آسيا، حيث تفقّد سموّه المقر عقب خضوعه لعملية تحديث شاملة بتصميمه المميز المُطل على خور دبي.

كان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله إلى المقر سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني؛ ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية؛ وسعادة هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للمجموعة.

واستمع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولة في المقر إلى المراحل المختلفة التي شملتها عملية التحديث وتفاصيل تصميم المقر وتقنياته ومعايير الاستدامة التي يتبناها، وأثر ذلك في دعم مسيرة التميز العالمية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وريادتها في تطوير بيئة عمل المستقبل، وبما يعزز من إسهامات المجموعة في تعزيز المنظومة المالية لدبي ودولة الإمارات.

كما تابع سموّه شرحاً حول العرض المصرفي الجديد الذي أطلقه البنك خصيصاً لمواطني دولة الإمارات، وذلك في إطار حرص المجموعة على تقديم خدمات مصرفية نوعية تلبي تطلعات المواطنين.

كذلك اطّلع سموّه على لوحتين تذكاريتين ضمهما المقر تعود إحداهما إلى عام 1998، وهو العام الذي جرى فيه افتتاح المبنى من قِبَل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، ليكون المقر الرئيسي للمجموعة، بينما تمت إضافة اللوحة الثانية العام الجاري مع افتتاح مقر المجموعة بعد التحديث.

وبارك سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم افتتاح المقر الرئيسي للمجموعة عقب تحديثه، معرباً عن شكره وتقديره لجهود مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والإدارة العليا للمجموعة وجميع العاملين فيها، وقال سموّه: "بقيادة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني نموذجاً رائداً للمؤسسات المالية القادرة على مواكبة المستقبل وتحقيق الريادة فيه.. البنك كان وسيظل شريكاً فاعلاً في رسم ملامح القطاع المالي في دبي ودولة الإمارات، وترسيخ أسسه وتعزيز تنافسيته.. ونثق في قدرة هذه المجموعة الوطنية الرائدة على تقديم إسهامات لها أثرها الواضح في دعم الطموحات الاقتصادية الكبيرة لدولة الإمارات بالالتزام بأعلى المعايير العالمية واستثمارها في التكنولوجيا والابتكار، بما يؤكد الريادة الإماراتية في تقديم نموذج متطور للقطاع المصرفي ويؤكد مكانة دبي محوراً رئيساً للخدمات المالية على مستوى العالم".

ورحّب سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بزيارة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقال سموّه: "حافظ هذا المبنى، بتصميمه المُلهم، على مكانته الراسخة على ضفاف الخور لما يقارب ثلاثين عاماً، كرمزٍ يجسّد ثقة دبي ودولة الإمارات بمستقبلها. وتواصل المجموعة البناء على أسس قوية لنستهل فصلاً جديداً من مسيرة نمو البنك وتعميق أثره.. نعمل على تهيئة أفضل بيئات العمل لجميع الموظفين، مع مواصلة الاستثمار في الكادر الوطني وتبنّي أحدث التقنيات وتحفيز الابتكار.. عمليات التطوير المستمرة هدفها تقديم خدمات على قدر رفيع من التميز لعملاء المجموعة وفق أرقى المعايير".

بدوره، أعرب سعادة هشام القاسم عن بالغ سعادة واعتزاز جميع العاملين في المجموعة بزيارة سموّ النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إلى المقر بعد تحديثه، وقال: "إعادة افتتاح المقرّ الرئيسي للمجموعة تؤكد التزامنا تجاه دبي ودولة الإمارات ودعمنا المستمر لتطوير قطاعها المالي. هذا المقر بحلّته الجديدة، يجمع بين إرثنا وطموحاتنا في مكان واحد، وقد صُمم ليلبي تطلعات عملائنا في إدارة أعمالهم المصرفية، ويراعي في الوقت ذاته احتياجات موظفينا في بيئة عملهم.

وحول العرض الجديد الذي أطلقه البنك خصيصاً للمواطنين، قال سعادته: "العرض المصرفي الجديد الذي صُمم بخبرات إماراتية لخدمة مواطني الدولة على وجه الخصوص، يجمع حلولاً مالية ومزايا يومية عبر بطاقة الخصم المباشر وتطبيق ’تستاهل‘، ما يعكس التزامنا الراسخ بخدمة مواطني الدولة وأسرهم. ومع توسع أعمال المجموعة في المنطقة، تعزز استثمارات كهذه ركائزنا في السوق التي انطلقنا منها".

من جانبه، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "ننظر إلى موظفينا على أنهم الركيزة الأساسية لنجاحنا وعنصراً رئيسياً في مسيرة تقدمنا الاستراتيجي. ويتمثل دورنا في الاستثمار في مجالات الابتكار، وتزويد فرق عملنا بالأدوات والمساحة والثقة اللازمة للتعاون، وتحويل الأفكار الجديدة إلى تجارب أفضل لعملائنا. ويجسد المقرّ الرئيسي للمجموعة بحلّته الجديدة هذا النهج، حيث تم تصميمه وفقاً لأعلى المعايير الدولية في مجالات الاتصال والاستدامة والرفاهية، كما يتجلى في حصولنا على شهادة ’أفضل مكان عمل‘ على مستوى الدولة، ومن أول تقييم. ومع توسع أعمال بنك الإمارات دبي الوطني في أنحاء المنطقة وجهوده في رسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي، نبدأ من المقر الجديد الفصل التالي من مسيرة تحوّلنا نحو مستويات أعلى من جودة الخدمات".

سجل بنك الإمارات دبي الوطني منذ تأسيسه تحولاً نوعياً من بنك محلي إلى مؤسسة مالية رائدة ذات حضورٍ راسخ في الأسواق الدولية الواعدة. وتعكس هذه المسيرة جانباً من تحول دبي ودولة الإمارات وترسيخ مكانتهما مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والقطاع المالي. واليوم، تعمل المجموعة في 13 دولة، وتقدم خدماتها لأكثر من 25 مليون عميل نشط، حيث بلغ إجمالي أصولها 1.38 تريليون درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2026.

يُعدّ المقر الرئيسي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أكثر مقرات الشركات حصولاً على الشهادات الدولية في العالم؛ إذ يحمل ست شهادات دولية مرموقة، ما يؤكد مكانته الريادية بين أكثر المقرات المصرفية خضوعاً لعمليات الاعتماد الصارمة على مستوى العالم.

ويعكس المقر بحلته الجديدة التزام البنك بمنح موظفيه بيئة عمل داعمة، بينما يوفر المبنى الركيزة الأساسية لأجندة الذكاء الاصطناعي على مستوى المجموعة، والتي أسهمت في تصدّر بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن مؤشر "إيفيدنت للذكاء الاصطناعي" في مجالات المواهب والابتكار والقيادة، وفي أن يصبح أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوظف نماذج GPT من شركة OpenAI باستخدام بنية تحتية محلية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من عمليات المبنى اليومية؛ إذ يعمل نظام إدارة المبنى على تحسين استهلاك الطاقة والمياه، مع استخدام الألواح الشمسية في توليد الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى محطات لشحن المركبات الكهربائية في مواقف السيارات.

وتتجلى صلة المبنى بتاريخ المجموعة عبر تصاميمه الداخلية؛ فقد تم تكليف مجموعة من الفنانين بابتكار تسعة عشر عملاً فنياً تتناول موضوعات متنوعة مثل المياه، وصيد اللؤلؤ، والقوة، والتراث، والإرث، والمكان، والمناظر الطبيعية.

وقد تم تصميم العرض الجديد الذي أعلنه بنك الإمارات دبي الوطني لمواطني دولة الإمارات، بخبرات إماراتية ليجمع بين حلول مصرفية مخصصة في مجالات الادخار، والتمويل، وإدارة الثروات، بهدف دعم مواطني الإمارات وأسرهم في مختلف مراحل حياتهم.

ويتضمن العرض بطاقة خصم مباشر جديدة للمواطنين، تحمل شعار صقر فضي مستوحى من التراث الإماراتي، إلى جانب تطبيق "تستاهل" الحصري الذي يوفر مزايا متنوعة تشمل الدخول المجاني إلى الصالات الرياضية، والعديد من المكافآت والحسومات. وقد تم تطوير تطبيق "تستاهل" استجابةً لملاحظات العملاء، ليمنح حاملي البطاقة مزايا يومية، إلى جانب دعم الشركات المحلية.

كما يشمل العرض حلول ادخار للعائلات، وخدمات مصرفية مميزة، وحلول للتمويل السكني والشخصي، وخدمات إدارة الثروات، ما يؤكد التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتلبية الاحتياجات المالية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتهم، في حين يواصل البنك استثماراته على مستوى الدولة في مجالات تجربة العملاء، والقدرات الرقمية، والمواهب الوطنية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيزاً لمكانتها كأحد المراكز المالية الرائدة عالمياً.