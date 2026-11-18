دبي في 18 نوفمبر/ وام/ ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، السبت المقبل، النسخة الـ30 من كأس آل مكتوم للتجديف التراثي، بمشاركة 30 قارباً من فئة 30 قدماً، تأهلت إلى السباق النهائي عقب ختام الجولتين التأهيليتين، وذلك في قناة الجداف بدبي.

وتضم قائمة المتأهلين 20 قارباً في فئة المحلي، و10 قوارب في فئة المفتوح، من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، للتنافس على لقب الكأس في واحدة من أبرز بطولات التجديف التراثي.

وتشهد الفعاليات، التي تقام في الموقع ذاته صباح السبت، بطولة الإمارات للتجديف الكلاسيكي للشباب والرجال، بتنظيم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في إطار دعم رياضة التجديف بمختلف فئاتها وتشجيع المواهب الشابة.

وتتضمن البطولة سباقين للفردي، الأول لفئة الشباب تحت 15 سنة لمسافة 1000 متر، والثاني للرجال لمسافة 2000 متر.

وأكد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن كأس آل مكتوم للتجديف التراثي يمثل محطة مهمة في موسم السباقات البحرية، مشيراً إلى أن وصول البطولة إلى نسختها الـ30 يعكس مكانتها في الموروث البحري الإماراتي، واستمرار الاهتمام بهذه الرياضة.

وقال إن تأهل 30 قارباً إلى السباق النهائي يعكس مستوى التنافس بين الفرق، متطلعاً إلى منافسات قوية تليق بمكانة الكأس، في ضوء المستويات التي شهدتها الجولتان التأهيليتان.