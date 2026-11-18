أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ تطلق القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع أكاديمية "42 أبوظبي"، وضمن مبادرات مجلس شرطة أبوظبي للذكاء الاصطناعي، هاكاثون الذكاء الاصطناعي للأمن 2026، تزامنًا مع شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر"، وذلك في إطار جهودها لتعزيز ثقافة الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة في تطوير حلول أمنية استباقية، بما ينسجم مع توجهات استراتيجيتها 2026–2030 في تعزيز الأمن والأمان والجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.

ويستقطب الهاكاثون، الذي يُقام في مقر أكاديمية «42 أبوظبي»، ما يصل إلى 150 مشاركًا من الجهات الحكومية والجامعات، لتطوير حلول مبتكرة ونماذج أولية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الروابط والمواقع الإلكترونية الوهمية المستخدمة في الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، بما يسهم في تعزيز الوقاية من التهديدات الرقمية وحماية المجتمع.

وتنطلق منافسات الهاكاثون في 24 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 24 ساعة، على أن تُقيّم الحلول المشاركة في 26 نوفمبر، ويُقام الحفل الختامي وتكريم الفائزين في 30 نوفمبر، بجوائز إجمالية تبلغ 50 ألف درهم، موزعة على المراكز الثلاثة الأولى بواقع 25 ألف درهم للمركز الأول، و15 ألف درهم للثاني، و10 آلاف درهم للثالث.

ويجسد الهاكاثون حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والتقنية، واستثمار الطاقات الإبداعية والكفاءات المتخصصة في تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول أمنية قابلة للتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة أمنية ذكية واستباقية ويعزز جودة الحياة وأمن المجتمع.